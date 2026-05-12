Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 18 al 22 maggio? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame al 22 maggio

Mentre è in corso la fiera di beneficienza, Poyraz non può fare a meno di essere preoccupato per Idil. Il ragazzo ha infatti appena scoperto che lei non sta seguendo la terapia consigliata. Idil si rifiuta di recarsi ogni giorno in ospedale per le cure.

Haziran – ignara dei veri motivi che spingono Poyraz a tenere sotto stretta sorveglianza Idil – inizia a mostrare i primi segni di gelosia. La giovane teme infatti che siano altri i motivi che lo spingono a starle vicino.

Nel frattempo, agli occhi di tutti, Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati: nessuno ormai sospetta più che la relazione tra i due non sia mai finita. I soli a sospettare che stanno ancora insieme sono Idil e Batu.

Idil e Batu indagano nelle prossime puntate Be my sunshine

I due cercano di capire se si siano davvero lasciati, e se davvero ciò è quanto accaduto, quali sono i motivi.

In una storyline parallela, Fatih e Latif collaborano per spingere Zeynep a tornare sui suoi passi, e convincere Nehir a essere un po’ più accomodante.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

Biricick scopre che Melisa e Alper si sono baciati, e questo lo manda su tutte le furie. La migliore amica di Haziran è fuori di sè dopo aver capito che Alper in realtà ama Melisa.

Fatih nel frattempo, si reca a comprare una collana per conquistare Nehir, accompagnato da Latif.

Haziran e Poyraz scoprono che anche Zeynep e Aliye hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, e decidono di sposarsi in gran segreto. La loro idea è quella di tenere le due all’oscuro, e invitarle poi al boutique hotel.