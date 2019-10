Mara Venier, regina dei pomeriggi festivi di Viale Mazzini è stata protagonista recentemente di un battibecco social con Emanuele Filiberto di Savoia. Il motivo? Seguiteci e vi spiegheremo il tutto.

Mara Venier vs Emanuele Filiberto: “Mio inviato? L’ha sognato”

Recentemente, il popolo del web ha assistito ad un battibecco social tra Mara Venier, padrona di casa di Domenica In, contenitore pomeridiano della domenica del dì di festa di Rai 1 ed Emanuele Filiberto concorrente della prima edizione di Amici Celebrities. Ma cosa è successo tra i due?

Presto detto: nell’ultimo numero del settimanale Chi del 9 ottobre 2019 il settimanale di Alfonso Signorini ha lanciato una indiscrezione: il principe di Savoia, avrebbe rinunciato a fare l’inviato di Domenica In , per partecipare al talent di Maria De Filippi, Amici Celebrities.

Ebbene, stando alle dichiarazioni di Zia Mara fatte in una storia su Instagram non sarebbe affatto vero.

“Mai chiesto ad Emanuele Filiberto di fare l’inviato a Domenica In! Il ragazzo l’ha sognato!”.

Con queste parole la Venier ha smentito l’indiscrezione di Chi specificando che non avrebbe mai chiesto al principe di partecipare a Domenica In.

La replica di Emanuele Filiberto a Mara Venier sui social

Tuttavia, anche il principe ha voluto dire la sua, rispondendo sui social alla signora della domenica.

“Cara Mara, mi spiace tu possa scrivere cose così. ‘Il ragazzo’ non ha mai parlato alla stampa di questo perché non ne è a conoscenza. Mi conosci da tempo e sai che sono una persona educata. Non ho certamente bisogno di farmi pubblicità in questo modo. Prima di rispondere, è sempre meglio informarsi… Un abbraccio e spero a presto”.

Insomma, il principe ha tenuto a specificare che lui non avrebbe rilasciato nessuna dichiarazione in tal senso ma che è semplicemente stata una indiscrezione del settimanale Chi.

Emanuele Filiberto: candidato alla vittoria di Amici Celebrities?

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia, ha saputo conquistare il pubblico e la giuria con i suoi modi gentili e la sua dolcezza. Non è certamente un uomo che le manda a dire, ma la sua educazione e il suo modo garbato di porsi lo ha reso un beniamino del pubblico del talent con le celebrità di Maria de Filippi.

Passata miracolosamente anche questa puntata. Grazie per tutti i vostri messaggi. Abbracci. #AmiciCelebrities #emanuelefiliberto pic.twitter.com/3ie6I6ofd4 — Emanuele Filiberto (@efsavoia) October 10, 2019

In questi giorni si gioca proprio la possibilità di accedere in Finale attraverso il televoto a cui è chiamato il pubblico. Ce la farà? Pare che il suo nome sia uno dei più gettonati oltre a quello del’amatissimo Filippo Bisciglia.