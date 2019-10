Emanuele Filiberto di Savoia è uno dei concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities, versione vip del talent show condotto da Maria De Filippi. Il discendente dei Savoia è riuscito a conquistare il pubblico con il suo talento e nelle prossime puntate si giocherà l’accesso alla finale del talent show. Secondo il settimanale “Chi”, però, per accettare la proposta di Maria, Emanuele avrebbe dovuto rifiutare Zia Mara.

Emanuele Filiberto di Savoia ha rinunciato a Domenica In per Amici Celebrities

L’indiscrezione lanciata nell’edizione odierna del settimanale “Chi” ha del clamoroso. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe rinunciato a “Domenica In” per partecipare alla prima edizione di “Amici Celebrities“. Il discendente dei Savoia aveva ricevuto una proposta lavorativa sia da Mara Venier, come inviato del programma in onda la domenica pomeriggio, sia da Maria De Filippi.

Filiberto ha deciso di mettersi totalmente in gioco ed ha accettato di partecipare alla prima edizione della versione vip del talent show di Canale 5. Al momento pare si sia rivelata una scelta azzeccata, visto che il cammino di Emanuele Filiberto sembra inarrestabile. Il Principe è uno dei favoriti per accedere alla finale di Amici Celebrities.

Emanuele Filiberto vincerà Amici Celebrities?

Il cammino di Emanuele Filiberto ad Amici Celebrities fino ad adesso ha avuto veramente pochi intoppi. Il discendente dei Savoia ha sfidato e sconfitto la maggior parte degli avversari ed è veramente ad un passo dalla finale.

In ogni caso non sarà di certo facile per Filiberto vincerà la prima edizione del talent show. I favoriti, infatti, sono Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Laura Torrisi.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del talent show e per la prima volta sarà condotta da Michelle Hunziker. La conduttrice di Striscia la Notizia prenderà il posto della padrona di casa Maria De Filippi.