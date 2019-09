Emanuele Filiberto di Savoia prossimo concorrente di Amici Celebrities. Nasce e cresce in Svizzera, unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e nipote dell’ultimo Re d’Italia. Emanuele non è nuovo alle esperienze televisive. Partecipa nel 2009 come concorrente alla quinta edizione del talent show di Rai Uno Ballando con le stelle, in coppia con la maestra di ballo Natalia Titova. Il 21 marzo se ne aggiudica la vittoria con il 75% dei voti. Ora è un imprenditore: da tre anni investe negli States con la ristorazione rapida di cibo italiano (Prince of Venice). Partecipa alla prima edizione di “Amici Celebrities” nella categoria canto.