Barbie, il film del 2023 diretto da Greta Gerwig, è attualmente in tendenza su NOW TV. Con Margot Robbie nel ruolo della protagonista e Ryan Gosling nei panni del co-protagonista, la pellicola segue le avventure dell’iconica bambola nel colorato mondo di Barbieland, dove convivono altre Barbie e numerosi Ken. La vita nella perfetta Barbieland sembra scorrere senza intoppi, fino a quando un giorno Barbie si sveglia e tutto comincia ad andare storto. Dopo un incontro con Barbie Stramba, la protagonista scopre che per risolvere i suoi problemi dovrà lasciare Barbieland e recarsi nel mondo reale. Accompagnata da Ken, Barbie si rende conto che il mondo degli umani è ben lontano dalla perfezione di Barbieland. Avranno luogo così una serie di vicende che metteranno in discussione gli equilibri di entrambi gli universi.

Barbie – la recensione del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

Uno dei film più chiacchierati dell’anno Barbie è una pellicola pop, irriverente e colma di messaggi sulle dinamiche della società. La protagonista incarna il modello della “donna perfetta”, abitante di Barbieland, dove vige una dominazione femminile e un ideale di vita senza problemi. Ma tutto ciò viene messo alla prova quando si confronta con le complessità del mondo degli umani.

Attraverso un’ironia pungente, il film esplora le difficoltà che caratterizzano le relazioni tra i generi, evidenziando le numerose sfide quotidiane che le donne affrontano in ambito lavorativo, familiare e nelle relazioni personali all’interno di una società patriarcale.

Tuttavia, Barbie mette in luce anche gli effetti negativi del patriarcato sugli uomini, che spesso reprimono le proprie vulnerabilità per conformarsi a modelli di forza e invincibilità spesso irrealistici e soffocanti.

Il cast e l’aspetto tecnico in Barbie

Il film vanta un cast stellare, che gioca un ruolo fondamentale nel successo della pellicola. Margot Robbie offre una performance straordinaria, capace di far divertire, riflettere e commuovere. Anche Ryan Gosling, nel ruolo di Ken, si è reso iconico, interpretando un personaggio divertente ma anche incredibilmente attuale, con pregi e difetti.

Tra gli altri membri del cast spiccano America Ferrera nel ruolo di Gloria, Kate McKinnon come Barbie Stramba, Michael Cera nel ruolo di Allan, Ariana Greenblatt come Sasha, Issa Rae nei panni di Barbie Presidente, Rhea Perlman come Ruth Handler. Ci sono poi Will Ferrell nel ruolo dell’amministratore delegato della Mattel, Hari Nef come Barbie Dottoressa, Alexandra Shipp nei panni di Barbie Scrittrice, Emma Mackey come Barbie Fisica, Sharon Rooney nel ruolo di Barbie Avvocato, Ana Cruz Kayne come Barbie Giudice, e i Ken interpretati da Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa e Scott Evans.

La colonna sonora offre melodie straordinarie, arricchite da coreografie iconiche e coinvolgenti, destinate a diventare memorabili. Tra le più significative c’è I’m Just Ken, interpretata da Ryan Gosling insieme agli altri Ken, in cui riflettono sulla loro identità e sul loro ruolo nel mondo.

Anche le scenografie e i costumi meritano una menzione speciale: gli ambienti sono ricostruiti con grande precisione, ispirati ai set e agli spazi delle vecchie collezioni di Barbie e dei suoi giocattoli. Lo stesso vale per i costumi: il lavoro di ricerca è stato impressionante, con outfit ripresi direttamente dalle storiche versioni della bambola.

Conclusioni

Barbie si rivela molto più di un semplice film colorato e divertente. La regista Greta Gerwig, insieme a Noah Baumbach che ha co-sceneggiato la pellicola, ha creato un’opera emozionante che riesce a risvegliare l’immaginario collettivo legato all’iconica bambola e ai ricordi dell’infanzia.

Attraverso personaggi ben costruiti, un uso intelligente del sarcasmo e un forte legame femminile che guida la narrazione, il film affronta temi come le differenze di genere, offrendo spunti di riflessione sia per le generazioni più giovani che per quelle adulte. Barbie invita così il pubblico ad affrontare questioni sociali ancora attuali.

Tra canzoni, costumi e scenografie curate nei minimi dettagli, il film è un’esplosione di vita, di rosa e di emozioni, perfetto da vedere con tutta la famiglia. Tuttavia, è importante sottolineare che Barbie non è solo un film sulla bambola, ma un mezzo per raccontare qualcosa di molto più profondo.