Già abbiamo un’idea dei palinsesti estivi Mediaset, tra nuove serie tv e reality in arrivo, quale Temptation Island, ma già si fanno le prime ipotesi per la prossima stagione televisiva.

Stravolgimenti in casa Mediaset? Ecco le novità (RUMORS)

Naturalmente sottolineiamo che sono solo RUMORS e che non c’è nessuna UFFICIALITA’. Pare che Barbara D’Urso sia proiettata per la conduzione del GF Vip, e quindi sostituirebbe Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip.

Come è noto, gli ascolti del GFVip dell’anno scorso sono stati deludenti, quindi si corre ai ripari è l’idea è quello di mandare a settembre ottobre la Versione Vip di Temptation Island con al timone Alessia Marcuzzi.

E già perché dopo l’affaire Corona – Fogli all’ultima Isola dei Famosi, è probabile che il reality di Magnolia si prende una pausa, e il prossimo febbraio non vada in onda! Quindi si è pensato di spostare la Marcuzzi a Temptation Island Vip e al posto dell’isola, ricollocare il Grande Fratello Vip con al timone Barbara D’Urso.

Infatti sarebbe quasi una follia, riproporre a settembre un nuovo Grande Fratello, quando è ancora in corso il GF 16 che è molto vicino al GFVip, sia per i personaggi che vi partecipano sia per le dinamiche sviluppatesi.

E Ilary Blasi orfana del GFVip cosa farà?

La moglie di Totti, sarebbe in lizza per nuovi format: Music Farm o Giochi senza frontiere. Il primo è un reality basato sulla musica vecchia gloria della Rai, mentre il secondo non ha bisogno di presentazioni.

Grandi Manovre in Casa Mediaset? Le ipotesi

In quel di Mediaset, grandi cambiamenti in funzione di rilanciare le prime serate, soprattutto dei reality che sono un po’ in affanno. L’unica che non ha di questi problemi al momento è Lady Cologno, ovvero Barbara D’Urso i cui ascolti delle sue trasmissioni sono sempre molto alti.

Non è un segreto per nessuno che, sia il Grande Fratello vip con al timone la Blasi, sia l’Isola dei Famosi con la Marcuzzi hanno avuto ascolti poco confortanti e forse da qui l’idea di apportate un po’ di cambiamenti.

E da qui anche l’idea di rispolverare vecchi format, in una sorta di operazione nostalgia. L’esempio è arrivato da “La sai L’ultima” un format di molti anni fa per tutti i barzellettieri che tornerà con al timone Ezio Greggio.

Saranno solo ipotesi oppure si concretizzeranno? Di certo se la D’Urso sarà confermata al timone del GFVip, dovrà rinunciare a Domenica Live, che con buona probabilità sarà sostituita con una puntata più lunga delle soap di tendenza a canale 5.

Mentre sarebbero riconfermate gli altri suoi programmi, Pomeriggio Cinque e Live non è la D’Urso che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori registrando ascolti record! Infatti per Mediaset è molto più proficuo avere degli sponsor per le prime serate (tipo Live non è la D’Urso) che per il pomeriggio domenicale.

Rispolverati Music Farm e Giochi senza Frontiere?

Insomma, sembra proprio che per la prossima stagione televisiva siano in vista molti cambiamenti dove si metterebbe in atto un turnover delle presentatrici di punta della rete.

Facendo un breve riepilogo:

Barbarella condurrebbe il GFVip che non andrebbe più in onda a settembre ma a febbraio.

Alessia Marcuzzi invece è in lizza per Tempatation Island Vip a cui si aggiunge anche Belen Rodriguez come probabile conduttrice.

Mentre per Ilary Blasi, la prospettiva di rispolverare vecchi format: Musica farm o Giochi senza frontiere.

Naturalmente vi informeremo per tempo di tutti i cambiamenti. In ogni caso cosa ne pensate? Vi piace questa idea di cambiamento?