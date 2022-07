Barbara d’Urso torna a settembre con Pomeriggio 5. La conferma è giunta durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Al contrario di quanto si era vociferato nelle scorse settimana, la conduttrice non lascia Mediaset. Non è detto, oltretutto, anche se in un primo momento si dedicherà solo alla fascia pomeridiana, che non vi siano progetti futuri per lei. Tutti sono al lavoro ed è probabile che anche con l’anno nuovo possano nascere nuove idee e nuovi programmi.

Barbara d’Urso rimane in Mediaset: il ritorno di Pomeriggio 5

Come annunciato dalla stessa Barbara d’Urso, la permanenza in Mediaset è assicurata. La conduttrice tornerà a settembre, su Canale 5, per tener compagnia ai suoi affezionati telespettatori con le nuove puntate di Pomeriggio 5 tra cronaca, gossip e buone notizie.

Le voci che la vedevano fuori dalla Rete e ‘disoccupata’ si sono rivelate prive di fondamento. La stessa d’Urso, nell’ultima puntata del programma che conduce da anni, aveva assicurato a tutti che l’avrebbero rivista da metà settembre 2022, ma in pochi le avevano davvero creduto. Ora tutti i detrattori sono stati messi a tacere dallo stesso Pier Silvio Berlusconi.

Non è detto, oltretutto, anche se inizialmente non vi saranno nuovi show per lei, che in un prossimo futuro non nascano nuovi progetti da proporre al grande pubblico dell’ammiraglia Mediaset.

Niente Pupa e Secchione per Barbara d’Urso: che succede?

Senza peli sulla lingua, pur sottolineando la bravura e l’esperienza della conduttrice, Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha però aggiunto che quello della Pupa e il Secchione show è stato un esperimento riuscito solo in parte. Per questo motivo si è pensato di far riposare il format per un paio di stagioni prima di riportarlo in televisione.

Sicuramente i detrattori e gli haters faranno leva su ciò per scagliarsi contro la conduttrice che ha condotto l’ultima edizione. Per fortuna, come ha già ribadito più volte, la d’Urso non legge i social e non da peso ai commenti di chi esprime solo odio.