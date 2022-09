Barbara d’Urso, ospite al Festival della Tv di Dogliani, racconta di avere ricevuto dalla Luiss Business School un incarico di docenza su social e tv. La conduttrice che tornerà in onda, lunedì 5 settembre 2022, con Pomeriggio 5, parla della sua carriera, dei suoi progetti futuri e delle persone che dicevano che Mediaset l’aveva cacciata.

Barbara d’Urso: “Le persone ossessionate da me, che vita di merd* fanno?” | VIDEO

Barbara d’Urso, durante la sua intervista sul palco del Festival della Tv di Dogliani, parla anche delle polemiche che l’hanno vista protagonista alcuni mesi fa, quando molti siti e blog, parlarono delle voci di un suo allontanamento da Mediaset. La d’Urso rivolgendosi a chi cerca in ogni modo di attaccarla risponde: “Mamma mia, queste persone ossessionate da me, ma che vita di merd* fanno?”.

Torno a teatro, Mediaset non mi ha cacciato: un giorno potrei tornare anche in Rai

Barbara d’Urso parla anche del suo prossimo ritorno a teatro: “Dopo 15 anni torno a teatro, debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è vociferato che io tornassi a teatro, può piacere o no, quando è uscita la notizia la gente ha pensato ‘Mediaset ha cacciato la D’Urso a calci in culo’, ma così non è. Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva da 23 anni con Mediaset. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza le date dello spettacolo verrebbero spostate”.

Barbara d’Urso: “Sbarcherò nel Metaverso. Si chiamerà ‘Meta d’Urso'”

La conduttrice annuncia anche il suo sbarco nel Metaverso: “Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ho inciso dischi, sto lavorando a dei podcast, ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Si chiamerà ‘Meta d’Urso'” – E aggiunge – “Sono la prima – dice D’Urso – a portare la mia comunità nel metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso raccontare”.

D’Urso: “Meloni è una fuoriclasse. Non dico che voglio che vinca lei”,

Non manca la politica nella lunga chiacchierata con Andrea Malaguti del quotidiano nazionale La Stampa: “Meloni è una fuoriclasse. Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento. L’importante è la squadra che farà, lei combatte da anni e potrebbe farne una buona”.

Video – Barbara d’Urso conto chi diceva che Mediaset l’aveva fatta fuori

Ecco di seguito il video con le dichiarazioni di Barbara d’Urso durante il Festival della Tv di Dogliani.