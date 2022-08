Pomeriggio 5 (edizione 2022) torna in onda in tv dopo la pausa estiva con il consueto appuntamento pomeridiano di Canale 5. La conduttrice Barbara d’Urso, sarà ancora la padrona di casa del pomeriggio di Canale 5, rete ammiraglia del gruppo televisivo Mediaset. Ma andiamo a vedere quando inizierà la nuova stagione della trasmissione Pomeriggio 5, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 17.25 circa.

Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso su Canale 5: ecco quando in TV

Barbara d’Urso torna al timone di Pomeriggio 5 dal prossimo lunedì 5 settembre 2022. Come aveva annunciato la stessa conduttrice nell’ultima puntata della passata stagione, tornerà a tenere compagnia agli spettatori con il suo contenitore pomeridiano di cronaca, gossip e buone notizie. Il programma viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 17:25 alle 18:45 dallo studio 15 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Partenza anticipata al 5 settembre per Pomeriggio Cinque

In un primo momento la partenza di Pomeriggio 5 doveva essere a settembre inoltrato. Le recenti situazioni politiche del nostro Paese e le imminenti elezioni per eleggere il nuovo Governo Italiano, hanno fatto anticipare di qualche settimana l’inizio della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Fin dalla sua prima edizione nel 2008, quella condotta da Barbara d’Urso e Claudio Brachino, Pomeriggio 5 si è sempre occupato anche della scena politica italiana. Quella che sta per iniziare sarà la quindicesima edizione del programma che, nonostante alcuni cambiamenti nel coso degli anni, ha sempre visto accendere i suoi riflettori e le sue videocamere.

Opinionisti o analisti nella nuova edizione del contenitore pomeridiano?

Ad affiancare Barbara d’Urso ci sono vari opinionisti, come venivano denominati dalla prima alla tredicesima edizione, rinominati poi “analisti” dalla quattordicesima edizione. Gli opinionisti discutono con la conduttrice argomenti di attualità, cronaca, società, politica, spettacolo e costume.

I principali opinionisti fissi che hanno partecipato a Pomeriggio 5 negli anni sono: Roberto Alessi, Sarah Altobello, Carmelo Abbate, Cecilia Capriotti, Paola Caruso, Karina Cascella, Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Francesca Cipriani, Francesca De Andrè, Lory Del Santo, Biagio D’Anelli, Carmen Di Pietro, Roger Garth, Daniela Martani, Serena Garitta, Patrizia Groppelli, Éva Henger, Mercedesz Henger, Daniele Interrante, Pietro Lorenzetti, Alessandro Meluzzi, Carlo Mondonico, Maria Monsè, Francesco Nozzolino, Alba Parietti, Vittorio Sgarbi, Riccardo Signoretti, Guendalina Tavassi, Emanuela Tittocchia, Raffaello Tonon, Annalia Venezia, Costantino Vitagliano, Elena Morali, Soleil Sorge, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Samantha de Grenet.