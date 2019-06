Aida Nizar gela di nuovo Barbara D’Urso. Ospite a Live per parlare di Rocco Siffredi, infatti, l’ex volto di Grande Fratello 15 rivela di essere stata la prima donna che ha fatto la masturbazione in diretta in un reality in America. Poco dopo, la conduttrice chiede così spiegazioni alla Nizar e la replica di Aida non stenta certo ad arrivare: “Ero in un reality – dice -. Avevo bisogno di dimostrare che le donne e gli uomini possono…”. Qui il video Mediaset con l’intero momento, andato in onda nella puntata di mercoledì 5 giugno 2019 e durante la nuova intervista a Ilona Staller “Cicciolina”.