Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di Ballando con le Stelle 2023, andata in onda ieri, sabato 21 ottobre? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito alla puntata del debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci.

E’ calato il sipario sulla prima puntata di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo di Rai 1 presentato da Milly Carlucci in prima serata. Una lunga diretta che ha visto scendere sulla pista da ballo tutte le coppie di concorrenti di questa edizione quali

La prima puntata di ieri, sabato 21 ottobre 2023, su Rai1 che segna il debutto di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:15 alle 1:11, è stata vista da 3.228.000 spettatori pari al 22.54% di share (Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:10, a 3.608.000 spettatori e il 19.88%).

Prima puntata ballando con le stelle 2022: gli ascolti dello scorso anno

Nella prima puntata dello scorso anno, andata in onda nella giornata di sabato 8 ottobre 2022, su Rai1 l’esordio di Ballando con le Stelle 2022, in onda dalle 21.12 alle 24.53, aveva conquistato ben 3.476.000 spettatori pari al 24.3% di share. Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.09, sigla il 20.7% segnò un risultato in termini di ascolti tv pari a 3.686.000 spettatori.

Prossimo appuntamento di Ballando con le stelle 2023

A Ballando con le stelle 2023 sono tanti volti noti che hanno scelto di mettersi in gioco. Ecco di seguito le coppie di questa 18esima edizione: Carlotta Mantovan – Moreno Porcu; Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina; Simona Ventura – Samuel Peron; Rosanna Lambertucci – Simone Casula; Paola Perego – Angelo Madonia; Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi) – Lucrezia Lando; Wanda Nara – Pasquale La Rocca; Ricky Tognazzi – Tove Villfor; Lino Banfi – Alessandra Tripoli; Antonio Caprarica – Maria Ermachkova; Giovanni Terzi – Giada Lini; Sara Croce – Luca Favilla.

La prima puntata non ha avuto l’eliminato. Sul finale però Milly Carlucci annuncia le due coppie A rischio eliminazione e spareggio. Si tratta di Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Tra loro due c’è la prima coppia eliminata dalla diciottesima edizione del dance show di Rai1. Scopriamo la coppia eliminata durante la seconda puntata di sabato 28 ottobre 2023.