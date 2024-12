Cresce l’attesa per la semifinale di Ballando con le Stelle 2024, il dance show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Dopo la pausa della scorsa settimana per la messa in onda della Prima della Scala, stasera la gara entra nel vivo con la semifinale di stagione. Quali coppie di concorrenti riusciranno a conquistarsi l’accesso alla finale? Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, sabato 14 dicembre 2024.

Ballando con le stelle 2024, undicesima puntata di sabato 14 dicembre su Rai1: ospiti e ballerino per una notte

Stasera, sabato 14 dicembre 2024 dalle ore 20.35 appuntamento con una serata decisiva per “Ballando con le stelle”, il dance show più seguito della tv presentato da Milly Carlucci con la partecipazione e complicità di Paolo Belli. Questa sera, infatti, il cerchio si stringe attorno alle coppie che si giocheranno il posto durante la finale di sabato 21 dicembre 2024. Durante la semifinale spazio anche agli ospiti e al ballerino per una notte che stasera saranno ben due. La prima è Francesca Chillemi, l’ex Miss Italia oggi attrice di successo, sarà accompagnata da Alessandro Siani, regista sceneggiatore e interprete della commedia di Natale “Io e te dobbiamo parlare”. Non solo, sulla pista arriva anche Leonardo Pieraccioni coprotagonista del film in cui è presente la stessa Francesca Chillemi. Il secondo ballerino per una notte, invece, è il tennista Fabio Fognini che ballerà un boogie sulle note di “Great balls of fire” e sarà accompagnato da Giada Lini.

Passiamo poi alla gara di Ballando con le Stelle. I vincitori della scorsa puntata del 30 novembre sono stati Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca e scendono in pista con 30 punti di vantaggio. Le coppie in gara per contendersi uno dei posti disponibili per la finale del 21 dicembre sono:

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ;

e ; Federica Nargi e Luca Favilla ;

e ; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli ;

e ; Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca ,

e , Tommaso Marini e Sophia Berto ;

e ; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

e i vincitori del ripescaggio Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Ballando con le stelle 2024, cast e giuria: ci saranno concorrenti eliminati?

Le coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2024 per l’undicesima puntata di stasera, sabato 14 dicembre 2024, hanno preparato coreografie ancora più difficili, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Confermata la presenza in giuria di Guillermo Mariotto.

Da non dimenticare poi la presenza di Alberto Matano, custode del tesoretto, e il giudizio dei tribuni del popolo Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di “Ballando con le stelle”. Ci saranno eliminati e quali coppie approderanno alla finale?

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è il sabato in prima serata su Rai1.