E’ ufficiale: Guillermo Mariotto sarà nella giuria di Ballando con le Stelle 2024 durante la semifinale in onda stasera, sabato 14 dicembre 2024. Dopo la fuga improvvisa della scorsa puntata che aveva colto di sorpresa anche Milly Carlucci, lo stilista è pronto a sedere nuovamente accanto ai giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Guillermo Mariotto non lascia Ballando con le Stelle 2024

Dopo giorni di silenzio e clamore mediatico, è arrivata la decisione della Rai in merito alla vicenda che ha coinvolto Guillermo Mariotto, il giudice di Ballando con le Stelle. Durante l’ultima puntata del dance show di successo condotto da Milly Carlucci, Mariotto aveva lasciato improvvisamente lo scranno della giuria senza dire nulla né tantomeno avvisare la padrona di casa. Una scelta che è stata fortemente criticata dai colleghi, ma anche dalla stessa Milly Carlucci che dalle pagine del Corriere ha dichiarato: «Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Se penso a lui penso a Willy Wonka, ha un mondo speciale. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare».

Guillermo Mariotto lascia Ballando con le Stelle? Per giorni non si è parlato d’altro tra critiche social verso il giurato e stilista che intervistato da Adnkronos ha precisato: «nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi».

Guillermo Mariotto torna nella giuria di Ballando con le Stelle 2024

Alla fine Guillermo Mariotto torna nella giuria di Ballando con le Stelle 2024 per volere della Rai pronto ad alzare la paletta per votare le coppie di concorrenti rimasti in gara per la finale. Attenzione: il giurato e stilista, stando a quanto trapelato poche ore prima della diretta, dovrà chiedere scusa ai telespettatori. Non solo, non saranno più tollerati atteggiamenti e comportamenti che possano mettere in imbarazzo lo show e mamma Rai.

L’ennesimo coup de théâtre di Ballando che si conferma, ancora una volta, uno dei programmi di maggior successo della Rai, capace di catalizzare l’attenzione mediatica e dei social di settimana in settimana!