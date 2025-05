Cosa ci attende nelle prossime puntate Tradimento, in onda dal 3 al 9 maggio 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo Ipek, pronta a vendicarsi sulla giudice Güzide. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni al 9 maggio: Ipek medita vendetta

Ipek – con i soldi ricavati dalla vendita di una proprietà ad Avanos ricevuta in eredità dal padre – riesce ad acquistare una macchina lussuosa.

Mentre si gode il suo nuovo gioiello in compagnia di Azra e Serra, ripensa però a tutto il male che le ha causato la giudice Güzide e medita vendetta.

Ipek si rifiuterà di partecipare a una cena organizzata da Güzide, fingendo di aver sbagliato giorno. In un siccessivo faccia a faccia tra le due donne, Ipek accuserà la giudice di essere la responsabile della morte di sua madre. Ben presto scopriremo quale sarà il piano di Ipek per distruggere Güzide: la donna tramerà contro di lei cercando di farla accusare di corruzione.

Oylum affronta di nuovo Mualla nelle prossime puntate Tradimento

Dopo aver affrontato la suocera quando quest’ultima aveva fatto portare via il piccolo Can, Oylum avrà un nuovo faccia a faccia con Mualla. La storyline prenderà il via nel momento in cui la madre di Behram si recherà con i suoi uomini a casa di Oylum e non troverà nessuno.

Preoccupata all’idea che la nuora abbia deciso di portarle via per sempre il nipotino Can, chiamerà il nipote Kahraman. Si recherà poi a casa di Güzide e accuserà la consuocera di nasconderle la verità.

Tutto però si chiarirà poco dopo, quando si scoprirà che Oylum aveva semplicemente portato il figlio influenzato in ospedale per farlo visitare. Quando tornerà a casa, Oylum non reagirà bene al fatto che Mualla abbia aggredito verbalmente sua madre, e i rapporti – già abbastanza tesi tra le due donne – si faranno ancor più duri.

Anticipazioni settimanali Tradimento: Tolga deluso da Selin

Tolga sarà a tavola con il padre, Selin e Serra. Durante la cena il ragazzo si mostrerà profondamente deluso e confesserà che il suo stato d’animo sarà dovuto alla recente scoperta che Selin gli avrà mentito sulla questione dei contraccettivi.

Invano Oltan cercherà di farlo ragionare, Tolga sarà irremovibile!

La notizia della gravidanza di Selin arriverà presto anche a Oylum. Sarà proprio la moglie di Tolga a informare la figlia della giudice, nella speranza di farla desistere dall’idea di riuscire a dividere la coppia.

Spoiler Tradimento: lite tra Tolga e Kahraman, il video diventa virale

Oylum, Nazan e Kahraman decideranno di portare Can a mangiare all’aperto. Tolga li vedrà e deciderà di seguirli. Amareggiato dal fatto che la donna che ama sarà a pranzo fuori con il cugino di Behram, deciderà di affrontare il ragazzo.

Tra Tolga e Kahraman ci sarà così un’accesa discussione, che una donna riprenderà con il proprio telefonino. Il video della lite verrà poi pubblicato in tutti i siti di gossip e diventerà virale. Quel filmato avrà conseguenze drastiche per Oylum, che verrà allontanata dalla casa di Mualla e dal suo bambino. La madre di Behram infatti – stanza di vedere il nome della sua famiglia associato a uno scandalo – farà cacciare la ragazza dalle guardie, trattenendo però con sé il piccolo Can. Oylum non riuscirà a riavere suo figlio, nonostante l’aiuto della madre, di Umit e di Sezai.

Cos’altro accadrà nella soap turca di Canale 5?

Yesim tornerà a vivere con Tarik, e Oyku, e la giudice lo verrà a sapere direttamente dall’ex marito. La donna però si renderà presto conto di non essere più gradita in quella casa, e dovrà fare i conti con il suo nuovo ruolo di donna di servizio alla quale l’avrà relegata Tarik.

Güzide e Tarik cercheranno Ozcan e gli proporranno di sottoporsi al test del DNA per scoprire se è davvero figlio loro. Il ragazzo però si mostrerà particolarmente avido, e si rifiuterà di sottoporsi all’esame senza un adeguato compenso. Tuttavia alla fine riusciranno a farlo cedere, e tireranno un sospiro di sollievo quando gli esami di laboratorio dimostreranno che Ozcan Gurcelik non è il loro figlio.

Tolga confesserà a Selin di essere ancora innamorato di Oylum. Il figlio di Oltan deciderà di lasciare la moglie, e quest’ultima – in preda alla disperazione – tenterà il suicidio. Sarà salvata da Serra, che la porterà di corsa in ospedale. Quando Oltan scoprirà cosa è accaduto, rimprovererà suo figlio accusandolo di aver avuto un comportamento irresponsabile. Tolga – in preda al rimorso – si riconcilierà con la moglie.

Intanto Kahraman scoprirà cosa avrà fatto sua zia Mualla e riuscirà a far sì che Oylum possa riabbracciare il figlioletto. Sebbene cerchi di resistere, alla fine il ragazzo cederà ai sentimenti e bacerà la madre del piccolo Can.