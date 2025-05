Siamo ormai vicinissimi all’ultima puntata della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap ambientata nel grande magazzino milanese – dopo aver tenuto compagnia per molti pomeriggi su Rai Uno – si avvia verso il gran finale. Ma quando vedremo l’ultima puntata e come finirà?

Il Paradiso delle Signore 2025, slitta la data dell’ultima puntata

Titoli di coda ormai prossimi per Il Paradiso delle Signore 9. Dopo che i vertici Rai avevano annunciato la data dell’ultimo episodio, prevista per venerdì 3 maggio, i palinsesti sono stati stravolti dalla morte di Papa Francesco, che ha costretto la rete di Stato a mettere in pausa anche la serie tv.

A causa del cambio palinsesto il finale di stagione IPDS è quindi slittato a lunedì 5 maggio. Con la puntata che andrà in onda su Rai Uno a partire dalle 16:05 calerà il sipario sulle vicende ambientate nel grande magazzino milanese.

Come finisce Il Paradiso delle Signore 9?

Nell’ultimo episodio assisteremo ad alcune rivelazioni sorprendenti. La testimonianza di Rita permetterà di scoprire tutta la verità su Tancredi, mentre Odile avrà una sorpresa. La figlia di Adelaide scoprirà infatti che Umberto Guarnieri è suo padre, e lo scoprirà nel peggiore dei modi.

Tra i colpi di scena ci sarà anche la gravidanza di Elvira: Salvo diventerà padre e un bellissimo fiocco azzurro accompagnerà le ultime scene del Paradiso di questa stagione.

Una nuova soap pronta a “sostituire” Il Paradiso

Lo slittamento del finale Il Paradiso ha fatto inevitabilmente slittare anche l’inizio della nuova serie tv di Rai Uno pronta a prendere il suo posto. I vertici Rai hanno infatti preparato per gli appassionati di soap un altro prodotto destinato a occupare lo slot pomeridiano finora occupato dalle vicende di Adelaide, Umberto e Tancredi.

A partire da martedì 5 maggio infatti, i telespettatori che si collegheranno alla rete di Stato troveranno ad attenderli Ritorno a Las Sabinas, la soap spagnola con Celia Freijeiro, attrice ormai molto nota anche al pubblico italiano.

Il Paradiso delle Signore 10 si farà

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata IPDS di lunedì 5 maggio, la soap saluterà i telespettatori per la consueta pausa estiva. Per i fans si tratterà però solo di attendere settembre, visto che la decima stagione Il Paradiso è già stata confermata.

Mentre alcune dinamiche troveranno una soluzione proprio nell’ultimo episodio della nona stagione, altre saranno “rimandate a settembre”. Siete curiosi di scoprire qualcosa di più sul nuovo capitolo della soap di Rai Uno, e conoscere in anteprima le storie che ci terranno con il fiato sospeso nella prossima stagione? Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi tutte le news Il Paradiso.