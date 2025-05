Cosa ci riserveranno gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 3 al 9 maggio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo alla sfilata che vedrà contrapposti Ridge ed Eric Forrester. Chi vincerà?

Beautiful, anticipazioni settimanali al 9 maggio

Eric deciderà di seguire la sfilata da dietro le quinte, per potersi godere appieno lo spettacolo. Mentre Katie darà ufficialmente inizio all’evento, spiegando agli ospiti il particolare meccanismo secondo il quale nessuno potrà sapere in anticipo il nome dell’ideatore degli abiti, che sarà reso noto solo dopo l’acquisto, Ridge raggiungerà suo padre.

Il figlio di Eric si mostrerà molto sicuro di sé e ribadirà a Eric di essere sicuro di portare a casa la vittoria, ma il patriarca dei Forrester non sembrerà molto convinto. Nel frattempo in passerella due modelle sfileranno, e ognuna di loro avrà indosso l’abito di uno dei due stilisti.

Spoiler Beautiful dal 3 al 9 maggio: Brooke affronta Donna e Katie

Mentre abiti sontuosi affascineranno i presenti, Esther Valentine si troverà a dover subire le immancabili frecciate della contessa Von Frankfurt, ma potrà comunque contare sull’appoggio incondizionato di Lauren Fenmore. Intanto Eric si godrà lo spettacolo offerto dalla passerella, sempre più convinto di aver dato vita a una collezione di capi indimenticabile.

Alcuni colpi di tosse dello stilista senior desteranno i sospetti di Brooke, che deciderà di affrontare Katie e Donna e chiederà alle due se per caso le stiano nascondendo qualcosa. Le due sorelle Logan però, minimizzeranno i malesseri di Eric, affermando che probabilmente saranno dovuti alla tensione per la serata. Katie e Donna si allontaneranno poi in fretta, lasciando Brooke senza risposte.

La preoccupazione di R.J. nelle prossime puntate Beautiful

Tra gli ospiti ci sarà anche R.J., che però faticherà a godersi il successo della serata perché sarà molto preoccupato per suo nonno. Il ragazzo troverà conforto in Luna, emozionatissima alla sua prima sfilata.

Per la figlia di Poppy arriverà anche il momento di fare la conoscenza di ospiti illustri, come Fanny Greyson, e di “incassare” i complimenti di Zende che la elogerà per il suo talento e per l’impegno accanto a Eric.

Beautiful, anticipazioni settimana dal 3 al 9 maggio: tensione alle stelle, chi vincerà la sfida?

Le modelle continueranno a sfilare in passerella con gli abiti dei due stilisti, mentre Ridge ed Eric osserveranno attentamente le reazioni del pubblico in sala, cercando qualche indizio che possa svelare loro chi sta prevalendo sull’altro.

La sfida si avvicina al momento clou, visto che stanno per uscire i due abiti da sposa che – come da tradizione – concluderanno la sfilata.

Dopo l’ultima passerella, Katie inviterà gli ospiti a partecipare al rinfresco e indicare i capi preferiti per procedere con le ordinazioni. Le preferenze del pubblico presente riveleranno che si sarà trattato di un trionfo per entrambi gli stilisti, e Ridge ed Eric si scambieranno vicendevolmente i complimenti per il lavoro svolto.

Eric festeggerà con Donna in attesa di conoscere il nome del vincitore mentre Ridge sarà intento a ricevere molti complimenti. Tra le persone che si complimenteranno con lui ci saranno anche la contessa Von Frankfurt e Fanny Greyson. Le due donne saranno particolarmente colpite dal fascino dello stilista, e questo provocherà una fitta di gelosia in Brooke.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap americana di Canale 5?

Un piccolo incidente diplomatico creerà un po’ di tensione: sia la contessa von Frankfurt che Esther Valentine vorranno comprare lo stesso abito.

Ad avere la precedenza sarà Esther, che verrà anche sostenuta con eleganza da Ridge. Questo irriterà la contessa, che giurerà di non fare mai più in futuro affari né con Lauren Fenmore né con la Forester.