Questa sera, martedì 6 maggio 2025, torna su Rai 2 con il secondo appuntamento di stagione Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la seconda puntata di stagione che andrà in onda questa sera.

Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti 6 maggio 2025

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della seconda puntata altri tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siederanno sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani questa settimana saranno: Sono Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio.

Conosciamo meglio gli ospiti

Alessandro Preziosi attore italiano di origini napoletane. Si diploma presso il Liceo classico Umberto I di Napoli. Nel 1998 si laurea in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, A 23 anni partecipa al programma Beato tra le donne, condotto da Paolo Bonolis. Si presentò con il nome di Axel Preziosi e non solo vinse la puntata. Frequenta poi l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, segnalandosi all’attenzione del regista Antonio Calenda che gli affida il ruolo di Laerte nell’Amleto. Successivamente lavora in televisione nella soap opera di Canale 5, Vivere, e nella miniserie tv Una donna per amico 2. Celebre il suo ruolo del conte Ristori in Elisa di Rivombrosa accanto a Vittoria Puccini.

Milly D’Abbraccio, pseudonimo di Emilia Cucciniello è un’ex attrice pornografica italiana. Dopo aver vinto nel 1978 il concorso Miss Teenager Italy, nel 1979 incide il 45 giri Superman Supergalattico con il nome di Milli Mou e inizia a lavorare in televisione nelle trasmissioni Galassia 2 di Gianni Boncompagni e Vedette con lo stesso pseudonimo. Lavora nel cinema e in teatro con ruoli minori, e partecipa alle selezioni di Miss Italia 1985. Decide nel 1989 di passare alla pornografia. Dopo aver lasciato il porno, decide di darsi alla politica, candidandosi prima nel 2008 con la lista dei Socialisti per la Città di Roma, poi Nel 2011, si candida a sindaco di Monza. In quell’anno ritirare la candidatura a Monza per candidarsi a Torre del Greco. Nel 2010 ha lavorato nel mondo della musica in veste di produttrice.

Paola Iezzi è una cantautrice, musicista, disc jockey e produttrice discografica italiana. Nel 1996 con la sorella Chiara fonda il duo Paola & Chiara, vince nel 1997 il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Amici come prima ed inizia la sua carriera musicale, affiancata, saltuariamente, anche da esperienze televisive. Nel 2000 viene pubblicato il singolo di maggiore successo del duo, Vamos a bailar (Esta vida nueva), tratto dall’album Television che ottiene il disco di platino. Durante l’estate del 2013, dopo la pubblicazione di otto album in studio e numerose altre opere discografiche, le due artiste annunciano lo scioglimento definitivo del progetto musicale.[9] Il duo tornerà nuovamente attivo soltanto un decennio dopo, in occasione del Festival di Sanremo 2023.