Si è conclusa anche la nona puntata di Ballando con le Stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1, che questa settimana è andato in onda di venerdì, dalle 22.05 a causa della partita dei Mondiali di Qatar 2022. Scopriamo insieme chi sono gli eliminati della nona puntata e tutto quello che è successo durante la diretta televisiva andata in onda venerdì 2 dicembre 2022.

Ballando con le Stelle 2022, il racconto della puntata del 2 dicembre

Milly Carlucci apre la nona puntata di Ballando con le Stelle 2022 in onda eccezionalmente venerdì 2 dicembre 2022. La padrona di casa da’ il via alla gara di ballo chiamando in pista solo le “Stelle” di Ballando con le Stelle, mandano in sala delle stelle i maestri di ballo. I concorrenti si sono sottoposti a una prova speciale per conquistare 10 punti: a vincere la prova speciale è Alessandro Egger. Dopo la prova speciale si comincia poi con la consueta prova per poi sottoporsi al voto della giuria di qualità composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Ballando con le Stelle 2022, classifica coppie di venerdì 2 dicembre 2022

Ma passiamo ora alla classifica finale della nona puntata di Ballando con le Stelle 2022. ricordiamo che Ema Stokholma con Angelo Madonia, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu e Gabriel Garko con Giada Lini, i primi tre classificati della scorsa puntata, partono con 10 punti di vantaggio conquistati sabato scorso. Dopo l’esibizione di tutte le coppie e il voto della giuria unito a quello del televoto da casa, ecco la classifica provvisoria del 2 dicembre:

Alessandro Egger e Tove Villfor con 57 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 57 punti Gabriel Garko e Giada Lini 54 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia con 43 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 44 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 32 punti

Il tesoretto questa settimana è di 70 punti: 50 punti conquistati dalla ballerina per una notte Sara Simeoni, 10 punti conquistati da Cristiano Malgioglio e 10 punto conquistati dall’allenatore Zdeněk Zeman.

Il tesoretto quindi di 70 punti assegnato da Alberto Matano, questa settimana è stato dato alla coppia formata da Gabriel Garko e Giada Lini. Rossella Erra in rappresentanza della giuria popolare, invece, ha dato il suo voto alla coppia formata da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Di Giorgio e Garko sono rispettivamente primo e secondo.

Ballando con le Stelle 2022, eliminati nona puntata

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, viene annunciata la classifica finale della nona puntata di Ballando con le Stelle.

Classifica dopo l’assegnazione del tesoretto:

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 92 punti Gabriel Garko e Giada Lini 89 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 57 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia con 43 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 44 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 32 punti

Milly Carlucci chiama a centro pista Alessandro Egger con Tove Villfor, Iva Zanicchi con Samuel Peron, Rosanna Banfi con Simone Casula per uno spareggio. Tra le tre coppie ad essere salvata dal voto sociale è quella formata da Alessandro Egger e Tove Villfor.

Le coppie formate da Rosanna Banfi con Simone Casula e quella formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron, sarebbero le coppie a rischio eliminazione. Milly Carlucci a questo punto chiede a Simone Di Pasquale e Sara Di Varia se vogliono usare il loro Salvacondotto: Simone sceglie di salvare la coppia formata da Rosanna Banfi con Simone Casula, mentre Sara salva quella formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron.

Questa settimana non è stata eliminata nessuna coppia.

Ricordiamo che la prossima settimana, Ballando con le Stelle non andrà in onda a causa dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Ecco di seguito il calendario delle prossime puntate di Ballando con le Stelle 2022 e gli orari: