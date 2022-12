Si è conclusa anche la decima puntata di Ballando con le Stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1, che questa settimana è tornato in onda di sabato, dalle 20.35. Scopriamo insieme chi sono gli eliminati della decima puntata e tutto quello che è successo durante la diretta televisiva andata in onda sabato 17 dicembre 2022 e chi è stato ripescato.

Ballando con le Stelle 2022, il racconto della puntata del 17 dicembre

Milly Carlucci apre la decima puntata di Ballando con le Stelle 2022 in onda sabato 17 dicembre 2022 con la gara del torneo “Ballando con te” riguardante il programma “Ballando on the road”, il fortunato spin-off di “Ballando con le stelle”. Questa sera è stato decretato il vincitore tra i finalisti rimasti in gara. A contendersi il premio erano: Ermanno Rava e Cristian Prebibaj, Thomas Piaggi, Lorenzo Bonzi e Cara Gabusi e gli Spinkids Dance Academy. A vincere è Thomas Piaggi, mentre Ermanno Rava e Cristian Prebibaj voleranno a New York per ballare in un’importante compagnia. Durante la serata Milly ricorda Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri a 53 anni dopo aver lottato contro una lunga malattia.

La padrona di casa da’ il via alla gara di ballo chiamando in pista una per volta le coppie di Ballando con le Stelle per sottoporsi al voto della giuria di qualità composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Ballando con le Stelle 2022, classifica coppie di sabato 17 dicembre 2022

Ma passiamo ora alla classifica finale della decima puntata di Ballando con le Stelle 2022. Dopo l’esibizione di tutte le coppie e il voto della giuria unito a quello del televoto da casa, ecco la classifica provvisoria del 17 dicembre:

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 47 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 40 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 32 punti Gabriel Garko e Giada Lini 20 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 17 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 12 punti

Ballando con le Stelle 2022, eliminati decima puntata

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, viene annunciata la classifica finale della decima puntata di Ballando con le Stelle. Questa settimana non è stata eliminata nessuna coppia in vista della finalissima di venerdì 23 dicembre 2022.

Classifica dopo l’assegnazione del tesoretto:

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 47 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 40 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 32 punti Gabriel Garko e Giada Lini 20 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 17 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 12 punti

I concorrenti si mettono in gioco su una seconda prova a sorpresa. A fine prova, Rossella Erra assegna un tesoretto da 20 punti dopo la prova di ballo con i familiari: 10 punti vengono assegnati a Iva Zanicchi e 10 punti vengono assegnati a Alex Di Giorgio. Ecco di seguito la classifica:

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 47 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 42 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 40 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 22 punti Gabriel Garko e Giada Lini 20 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 17 punti

A questo punto viene data la classifica finale dopo il voto da casa attraverso i social. I concorrenti entreranno in gara con i punti a loro assegnati. A questa classifica si aggiungerà la coppia che vincerà il ripescaggio e che entrerà in gara con zero punti:

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 30 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 25 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 20 punti Gabriel Garko e Giada Lini 15 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 10 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 5 punti

Ballando con le stelle: chi ha vinto il ripescaggio?

Questa sera, durante la decima puntata di Ballando con le Stelle 2022 ha avuto luogo il ripescaggio tra le seguenti coppie: Paola Barale e Roly Maden; Marta Flavi e Luca Urso (Simone Arena primo ballerino della Flavi non ha potuto essere presente); Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca; Giampiero Mughini e Veera Kinnunen; Dario Cassini e Lucrezia Lando; Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. La coppia formata da Paola Barale e Roly Maden si ritira dal ripescaggio per problemi fisici della Barale.

Dopo la prova di ballo la classifica del ripescaggio è la seguente:

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con 49 punti;

Marta Flavi e Simone Arena con 41 punti;

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina con 41 punti;

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 31 punti;

Dario Cassini e Lucrezia Lando con 30 punti;

Il tesoretto questa settimana è di 60 punti: 50 punti conquistati dalla ballerina per una notte Valeria Fabrizi, 10 punti conquistati dal cast de Il Paradiso delle Signore.

Il tesoretto quindi di 60 punti assegnato da Alberto Matano, questa settimana è stato dato alla coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Rossella Erra in rappresentanza della giuria popolare, invece, ha dato il suo voto alla coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Ecco di seguito la classifica finale:

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con 79 punti;

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina con 71 punti;

Marta Flavi e Simone Arena con 41 punti;

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 31 punti;

Dario Cassini e Lucrezia Lando con 30 punti;

Le coppie che vanno allo spareggio per contendersi un posto alla finale sono: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca contro la coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Ad essere ripescati sono Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.