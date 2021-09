Finalmente è stato svelato il cast completo dei concorrenti di Ballando con le stelle 2021. Si riaccendono i riflettori sul dance show di successo condotto da Milly Carlucci in partenza da sabato 16 ottobre 2021 in prima serata su Rai1 . Curiosi di scoprire quali saranno i vip pronti a scendere sulla pista da ballo di uno dei programmi più amati della tv? Eccoli per voi!

Ballando con le Stelle 2021, il cast dei concorrenti

Ci siamo: svelato il cast completo di Ballando con le Stelle 16 di Milly Carlucci. Dodici i concorrenti vip pronti a scendere sulla pista di ballo per mettersi alla prova tra coreografie e stili di danza differenti.

Tra questi c’è Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco è stato fortemente voluto dalla padrona di casa Milly Carlucci. Proprio la conduttrice dalle pagine di DiPiù Tv ha detto: “sono molto contenta di averlo tra i concorrenti della nuova edizione. Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide“. Presente anche Arisa. La cantante de “La notte”, dopo il momentaneo arrivederci alla scuola di Amici di Maria De Filippi, è pronta a mettersi in gioco in una nuova avventura televisiva.

Tra i concorrenti anche Memo Remigi che ha annunciato la sua presenza negli studi di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. “Questa era un’esperienza che desideravo molto fare, perché vista l’età che ho vorrei essere il portabandiera di tutti i miei coetanei” – ha confessato il cantante.

E ancora nel cast ritroviamo Morgan, peraltro annunciato mesi fa, la cantante Mietta reduce dall’esperienza de “Il cantante mascherato“, Federico Fashion Style, Fabio Galante e l’attrice Valeria Fabrizi. Un altro colpaccio della Carlucci è la presenza di Andrea Iannone, il campione di motociclismo conosciuto dal grande pubblico per le sue relazioni con Giulia De Lellis e Belen Rodri.

A completare il cast di Ballando: Valerio Rossi Albertini, Alvise Rigo e Bianca Gascoigne.

Ballando con le Stelle 2021, la giuria

A giudicare i dodici concorrenti vip di Ballando con le Stelle 16 ci sarà la giuria composta, ancora una volta, da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni .

Confermata anche la presenza di Alberto Matano e della criminologa Roberta Bruzzone. Infine possiamo già rivelarvi che “ballerino per una notte” sarà il campione olimpico Marcell Jacobs e tra i papabili ospiti circolano i nomi di Roberto Mancini e dell’ex calciatore Ronaldo.