Nunzia De Girolamo torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata del programma “Avanti Popolo“. Al centro dell’appuntamento di stasera, martedì 17 ottobre 2023, la guerra in Medio Oriente. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata.

Avanti popolo su Rai3: tra gli ospiti di stasera c’è Fabrizio Corona

Martedì 17 ottobre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con “Avanti Popolo“, il il people-show condotto da Nunzia De Girolamo in prima serata su Rai3. Al centro della seconda puntata di stasera la guerra scoppiata in Medio Oriente. A discuterne in studio tra gli ospiti il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Non solo, spazio a collegamenti in tempo reale con gli invitati in Medio Oriente, ma anche testimonianze dirette. Diversi gli ospiti in studio, tra cui il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, protagonista di una esclusiva intervista.

Non solo la guerra in Medio Oriente tra i temi della puntata di stasera, visto che Nunzia De Girolamo si occuperò anche del caso calcio scommesse. Ospite in studio Fabrizio Corona. Infine nella parte finale del programma il caso del suicidio di Vincent Picchi, il tiktoker di Bologna con il racconto del padre Matteo.

Avanti popolo, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo: gli ascolti della prima puntata

Il nuovo programma “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo è un talk show moderno dove l’opinione del popolo torna centrale. Un dibattito aperto su temi moderni e di strettissima attualità con la presenza di un pubblico di 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Ognuno di loro porta le sue idee, la propria idea politica e visione del mondo. A fare da mediatore tra le voci delle 100 persone la De Girolamo chiamata a trovare, quando e se possibile, un punto di convergenza tra tutti.

La prima puntata del nuovo programma dal punto di vista degli ascolti non ha brillato particolarmente registrando 574 mila spettatori con uno share del 3,6%. Ricordiamo che il programma è anche social e la partecipazione del pubblico da casa può far sentire la sua voce attraverso il profilo Instagram @avantipopolorai #avantipopolo.