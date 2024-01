Nunzia De Girolamo torna con l’ultima puntata di Avanti popolo, il programma di informazione ed attualità trasmesso nella prima serata di Rai3. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda stasera, martedì 30 gennaio 2024.

Avanti Popolo, stasera su Rai3: ospiti di martedì 30 gennaio 2024

Martedì 30 gennaio 2024 dalle ore 21.20 va in onda l’ultima puntata del programma condotto da Nunzia De Girolamo in prima serata su Rai3. La ex politica, oggi conduttrice televisiva, è pronta ad ospitare in studio il Presidente del Senato Ignazio La Russa per una intervista. Non solo, spazio anche ad una intervista a cuore aperto a Lino Banfi. L’attore, comico e showman si racconterà a cuore aperto dagli esordi al grandissimo successo in tv e al cinema.

Non mancheranno dei momenti dedicati all’attualità con i temi più caldi del momento. A cominciare dalla sicurezza stradale e alla “strage degli autovelox” a opera di Fleximan e dei suoi emuli. A discuterne in studio gli ospiti: Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il giornalista Luca Valdiserri, che nell’ottobre del 2022 ha perso il figlio Luca, appena diciottenne, vittima di omicidio stradale.

Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo saluta i telespettatori

Durante la puntata di stasera di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo si parlerà anche della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Cresce l’attesa per la kermesse canora presentata per il quinto anno consecutivo da Amadeus. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile con 30 big in gara, tantissimi ospiti e la presenza di Fiorello durante la finale. In studio a discuterne a pochi giorni dal debutto: il giornalista e speaker radiofonico Gino Castaldo e il Maestro Beppe Vessicchio.

Non mancheranno poi i servizi filmati e collegamenti in diretta con gli inviati presenti su tutto il territorio italiano, ma anche contenuti video da web e social. Oltre agli ospiti in studio, il dibattito coinvolgerà anche il pubblico composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Infine il pubblico da casa può interagire e partecipare al programma tramite la pagina Instagram @avantipopolorai, l’hashtag #avantipopolo, l’indirizzo email [email protected] e il numero whatsapp 3512945239.

L’appuntamento con Avanti popolo è il martedì in prima serata su Rai3.