Avanti popolo di Nunzia De Girolamo torna in prima serata con una nuova puntata. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda stasera, martedì 23 gennaio 2024, del talk show dedicato alla politica, cronaca ed attualità.

Avanti Popolo su Rai3: ospiti di martedì 23 gennaio 2024

Martedì 23 gennaio 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con il programma condotto da Nunzia De Girolamo in prima serata su Rai3. La conduttrice ed ex politica italiana ospita in studio Antonio Tajani. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si racconta in una lunga ed esclusiva intervista.

Non solo, durante la puntata di stasera spazio anche alla politica italiana con tutte le novità e i casi della settimana. In studio a discuterne: il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in collegamento, e i giornalisti Tommaso Labate e Davide Vecchi.

Avanti Popolo, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo: come partecipare

Nella puntata di stasera, martedì 23 gennaio 2024, di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo spazio anche alla legge di bilancio 2024 e alle polemiche per il mancato rifinanziamento. Non solo, tra i temi trattati anche i disturbi alimentari le cui diagnosi sono praticamente raddoppiate nel post pandemia. In studio la testimonianza di Giuseppe Rauso, papà di Maria Paola, morta a soli 20 anni a causa dell’anoressia. Infine proseguono le celebrazioni per i 70 anni della Rai con ospiti: Maurizio Mannoni e Gigi Marzullo.

Durante la puntata di stasera, spazio anche ai servizi filmati e collegamenti in diretta con gli inviati presenti su tutto il territorio italiano senza dimenticare i contenuti video da web e social. Oltre agli ospiti in studio, il dibattito coinvolgerà anche pubblico composto da 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali. Infine anche il pubblico da casa può interagire e partecipare al programma attraverso la pagina Instagram @avantipopolorai, l’hashtag #avantipopolo, l’indirizzo email [email protected] e il numero whatsapp 3512945239.

L’appuntamento con Avanti popolo è il martedì in prima serata su Rai3.