Aurora Ramazzotti è in dolce attesa: Michelle ed Eros saranno presto nonni. È questa la notizia che oggi, 30 agosto riempie le pagine di giornali e siti che si occupano di spettacolo e gossip. L’indiscrezione su una probabile gravidanza di Aurora era trapelata qualche settimana fa. Oggi arriva la conferma dalle pagine di Chi, settimanale di spettacolo e gossip, diretto da Alfonso Signorini.

Aurora Ramazzotti è incinta, dall’indiscrezione alla conferma dalle pagine di Chi

Poche settimane fa, Aurora con mamma Michelle aveva comprato un test di gravidanza in farmacia. La notizia aveva suscitato subito molto clamore, anche perché non era chiaro chi ne avrebbe usufruito, se Michelle o Aurora. Oggi arriva la conferma dal settimanale Chi che ha naturalmente approfondito il rumor e che non è stato smentito dalle dirette interessate. Svelato dunque l’arcano: il test di gravidanza era per Aurora che è quindi incinta di Goffredo Cerza dopo cinque anni di relazione. Aurora, dunque, diventerà mamma il prossimo gennaio.

Aurora Ramazzotti incinta: i nonni Eros e Michelle al settimo cielo

Questa meravigliosa notizia ha naturalmente emozionato amici e parenti della coppia, nondimeno i fan che hanno accolto la novità con gioia. Ma i più emozionati, come c’era da aspettarselo sono stati Eros e Michelle che dunque presto diventeranno nonni. Entrambi hanno confidato di essere molto felici ed emozionati perché la “famiglia” si allarga.

In questi mesi il riavvicinamento tra Michelle ed Eros – dopo la rottura di lei con Tomaso Trussardi – era dunque dovuto a questa notizia e non ad un supposto ritorno di fiamma tra i due. Infatti, Eros al momento è single e si sta dedicando alla sua carriera artistica e al tour mondiale che lo aspetta, godendosi l’uscita del nuovo brano, “Sono”, cantato insieme alla star spagnola Alejandro Sanz. Mentre la Hunziker, archiviata la storia con il medico Giovanni Angiolini, avuta dopo la rottura con Trussardi tornerà prossimamente su Canale 5 con “Michelle Impossible & Friends” e con un nuovo progetto, che per ora rimane top secret.

Auguri dunque alla bella Aurora che a gennaio diventerà mamma e ai nonni rock Michelle ed Eros.