Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 marzo 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, Italia Sì!, L’Eredità e Avanti un altro.

Su Rai 1, Daniela Ferolla e Marcello Masi con la puntata di ieri diLinea Verde Life conquistano 2.487.000 spettatori con il 20.8%.

Linea Bianca condotto da Massimiliano Ossini ha ottenuto nella puntata di ieri un seguito di 1.859.000 telespettatori con uno share del 13.8%. Passaggio a Nord Ovest conquista 1.083.000 spettatori con il 9.5%.

A Sua Immagine è seguito da 779.000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 895.000 spettatori con l’8.8% nella seconda parte.

Italia Sì condotto da Marco Liorni ottiene 1.444.000 spettatori con il 13.8% nella prima parte e 2.017.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte.

Tv Talk su Rai 3 è seguito da 912.000 spettatori con l’8.2% (presentazione a 1.031.000 e l’8.5%, Extra a 740.000 e il 6.9%).

Audience di Canale 5: Verissimo e le soap Terra Amara e Beautiful

Beautiful conquista 2.635.000 spettatori con il 18.6%, mentre Terra Amara 2.687.000 spettatori con il 20.6%. nella prima parte e 2.728.000 spettatori con il 24.3% nella seconda.

Verissimo condotto da Silvia Toffanin conquista ben 2.264.000 spettatori (22.3%) nella prima parte e 2.098.000 spettatori (18.2%).

Ascolti tv di L’Eredità su Rai 1 e Avanti un altro in onda su Canale 5

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.854.000 spettatori pari al 20.5%, mentre L’Eredità ha registrato 4.197.000 spettatori pari al 25.9%.

Su Canale5 Avanti il Primo! Story condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha intrattenuto 2.225.000 spettatori con il 16.3%, mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 3.203.000 spettatori con il 20.2% di share.

Ecco gli ascolti dei programmi tv andati in onda nella prima serata di sabato 4 marzo 2023.

