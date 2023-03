Ascolti tv di sabato 4 marzo 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Kids” contro “C’è posta per te“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 4 marzo 2023?

Scopriamo i dati Auditel e di ascolti della prima serata con una attenzione particolare rivolta a quelli relativi dei maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Kids vs C’è posta per te. Auditel ieri sera, 4 marzo 2023

Vince canale 5 con il ritorno di Maria De Filippi in Tv con c’è posta, al 28.8%. Buon debutto per The Voice Kids.

Rai 1: The Voice Kids, la versione del talent musicale i cui protagonisti sono bambini e adolescenti condotto da Antonella Clerici ha incuriosito 3.589.000 spettatori pari al 22.9% di share.

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha interessato 827.000 spettatori con il 4.2%.

Rai 3: Sapiens – Un solo pianeta, il programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro condotto da Mario Tozzi ha registrato 896.000 spettatori con il 5.3% di share.

Rete 4: Mario Puzo – Il Padrino, epilogo: La morte di Michael Corleone, il film del 1990 diretto da Francis Ford Coppola e interpretato da Al Pacino, Andy García, Talia Shire ha tenuto col fiato sospeso 402.000 spettatori. Share 2.5%.

Canale 5: C’è posta per te, il people show di successo condotto da Maria De Filippi ha incollato alla tv 4.556.000 spettatori con uno share del 28.8%.

Italia 1: Dragon Trainer – Il mondo nascosto, il film di Dean DeBlois con protagonisti Jay Baruchel, America Ferrera ha divertito 558.000 spettatori con lo 3% di share.

La7: La maschera di ferro, il film del 1998 diretto da Randall Wallace con protagonisti Leonardo DiCaprio e Anne Parillaud ha coinvolto 402.000 spettatori con il 2.3% di auditel.

Tv8: GP Bahrain, la gara automobilistica di Formula 1 che si svolge a partire dal 2004 sul circuito di Manama, costruito per l’occasione nel deserto vicino alla capitale del Bahrein, ha incollato alla tv 779.000 spettatori. Share del 4.1%.

Nove: Per qualche dollaro in più, il film del 1965 diretto da Sergio Leone con protagonisti Clint Eastwood e Lee Van Cleef ha appassionato 234.000 spettatori per lo 1.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 marzo 2023

RAI 1

A sua immagine : 779.000 spettatori con il 7.1 % di share.

: spettatori con il % di share. ItaliaSì : 1.444.000 spettatori con il 13.8 % di Auditel.

: spettatori con il % di Auditel. Ciao Maschio: 678.000 spettatori con il 14.7% di share.

CANALE 5