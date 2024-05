Probabilmente non avreste mai immaginato di vedere Ficarra & Picone cimentarsi in un film di ambientazione storica e invece, in La stranezza, si fiondano direttamente nella Sicilia degli anni ’20 dello scorso secolo e conoscono niente meno che Luigi Pirandello.

Ovviamente il duo comico non tradisce la propria natura, che essenzialmente consiste nel far ridere il pubblico, ma in questo caso si distacca in parte dal trend delle pellicole precedenti. Appare certamente originale e non scontata l’idea di incentrare la trama del film intorno alla figura del grande drammaturgo italiano. La stranezza va in onda in prima visione tv su Rai Uno a partire dalle 21.30 di Mercoledì 1° Maggio. Di seguito tutte le curiosità da sapere.

La stranezza: la trama in breve e il cast

Siamo in Sicilia nel 1920. Luigi Pirandello, perseguitato dai personaggi da lui stesso inventati e in profonda crisi artistica, trova un insperato aiuto in Nofrio e Bastiano, due becchini con una grande passione per il teatro. Affascinato da loro, Pirandello li invita al debutto di Sei personaggi in cerca d’autore, ma poi…

Oltre a Ficarra & Picone e al sempre bravo Toni Servillo nel ruolo di Pirandello, nel cast troviamo anche, fra gli altri, Luigi Lo Cascio, Giulia Andò, Pietro Sparvoli e Tiziana Lodato.

Le principali curiosità sul film

La stranezza è un film di genere commedia diretto da Roberto Andò nel 2022. Queste le principali curiosità da conoscere sul suo conto: