Salta l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Stasera, mercoledì 1 maggio 2024, non va in onda la puntata. Come mai?

La puntata di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli prevista per mercoledì 1 maggio 2024 non va in onda. Cambio di programmazione nel palinsesto di Rai3 in occasione della Festa di lavoratori e del lavoro che come ogni anno viene festeggiata con il mitico Concerto del Primo Maggio a Roma. L’edizione 2024 del Concertone del 1 Maggio di Roma cambia location, visto che per la prima volta sarà al Circo Massimo. Non solo, novità anche per quanto concerne la conduzione affidata quest’anno a BigMama in apertura e successivamente alla inedita coppia di Ermal Meta e Noemi.

Una settimana di pausa per Federica Sciarelli che tornerà la prossima settimana, mercoledì 8 maggio 2024, con un nuovo imperdibile appuntamento di uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo. Anche se stasera Chi l’ha visto non va in onda su Rai3, non si fermano le ricerche delle persone scomparse e il lavoro della grande squadra del programma.

Ricordiamo che sono sempre attivi per appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà i canali social del programma: www.facebook.com/chilhavisto/, twitter @chilhavistorai3, il sito: www.chilhavisto.rai.it e il numero di WhatsApp 345 313 1987. Non solo in caso di avvistamenti o segnalazioni è possibile contattare il numero di telefono 06.8262.

L’appuntamento con Chi l’ha visto torna mercoledì 8 maggio 2024 in prima serata su Rai3.