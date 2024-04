Come sono andati gli ascolti tv della puntata di Belve, andata in onda martedì 9 aprile 2204 condotta da Francesca Fagnani e che ha avuto come ospite Fedez? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv del del programma andato in onda ieri sera in prima serata su Rai 2.

Auditel, ascolti tv di Belve con Fedez in onda Martedì 9 aprile 2024

Durante la puntata andata in onda ieri sera di Belve il rapper Fedez si è raccontato per la prima volta in esclusiva a Francesca Fagnani, affrontando diversi aspetti della sua vita. Un’intervista molto attesa e che avrebbe dovuto avere luogo lo scorso anno e che ieri sera ha sicuramente avuto senso diverso, visti gli argomenti trattati legati alle vicissitudini degli ultimi tempi che hanno interessato Fedez e Chiara Ferragni.

I temi affrontati in puntata

Durante la chiacchierata il cantante, ha parlato della separazione da Chiara Ferragni, parla della crisi coniugale, della sua adolescenza, di quando lo chiamavano Gay e del caso Balocco che ha investito la madre dei suoi figli Leone e Vittoria. Il cantante rivela infatti che il caso Balocco ha influito nella crisi con la Ferragni.

Alla domanda della Fagnani: «Ha influito il caso Balocco nella crisi?» il rapper ha replicato senza mezzi termini: «Sì, sì, sì». Fedez racconta anche di un periodo doloroso della sua vita. Poco più che adolescente, quando aveva 18 anni, il rapper racconta di aver tentato il suicidio: “ho tentato il suicido a 18 anni”.

Ascolti Tv di Belve: i dati Auditel e lo share

La puntata del programma Belve con l’intervista a Fedez ha ottenuto un seguito di 2.213.000 spettatori pari al 12.6%. Un ottimo risultato visto che la scorsa settimana, Belve aveva ottenuto un seguito di 1.637.000 spettatori con uno share del 10%. Oltre a Fedez, ofiti della puntata di ieri di Belve sono stati anche: Alessandro Borghi e Francesca Cipriani.