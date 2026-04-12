Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 11 aprile 2026

Su Rai1, Bar Centrale è seguito da 1.367.000 spettatori (11.3%) e Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla TV 860.000 spettatori (8.7%), mentre A Sua Immagine è seguito da 606.000 spettatori (7.3%). A seguire, Ciao Maschio ha totalizzato un ascolto medio di 925.000 spettatori (11.6%) nella prima parte e 1.175.000 spettatori (12.8%) nella seconda parte.

Su Canale5 Grande Fratello Vip ha interessato ben 1.884.000 spettatori (14.4%), mentre Beautiful ha incollato la TV 2.322.000 spettatori (19%), Forbidden Fruit è stato visto da 2.337.000 spettatori (22.6%) e La Forza di una Donna ha radunato ben 2.263.000 spettatori (24.6%). A seguire Verissimo è stato visto da 1.624.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 1.448.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.372.000 e il 14.8%).

Dati di share della trasmissione Citofonare Rai2

Su Rai2, nella fascia oraria di mezzogiorno, il programma Citofonare Rai2 condotto da Paola Perego e Paola Barale ha conquistato un pubblico televisivo di 285.000 spettatori con il 3.7%. Il programma è tornato in TV con un doppio appuntamento in onda il sabato e la domenica a mezzogiorno. Paola Barale new entry alla conduzione del programma ha preso il posto di Simona Ventura.

Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ho ottenuto un ascolto di 2.185.000 spettatori pari al 20.1%, mentre L’Eredità ha invece incollato la TV 3.537.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattenuto 1.589.000 spettatori (16%), mentre Caduta Libera ha coinvolto ben 2.160.000 spettatori (17.3%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 il fortunatissimo programma Affari Tuoi ha ottenuto un ascolto medio di 4.185.000 spettatori (23.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.473.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna è arrivata a conquistare un dato d’ascolto di a 4.208.000 spettatori e il 23.4%.