Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Da noi a Ruota Libera, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 22 marzo 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 15 marzo 2026.

Ascolti tv Domenica In e Verissimo

Su Rai1, la presentazione di Domenica In con Mara Venier conquista 2.356.000 con il 18.8%, Domenica In, l’intera puntataè vista da 2.528.000 spettatori con il 21.8% nella prima parte e 1.959.000 spettatori con il 18.9% nella seconda. (I Saluti di Mara a 1.657.000 e il 16.8%).

A seguire Da Noi… a Ruota Libera è visto da 1.776.000 spettatori con il 16%.

Su Canale5, L’Arca di Noè è vista da 2.407.000 – 18.4%, Beautiful è seguito da 1.877.000 spettatori pari al 15.2%, mentre Forbidden Fruit da 1.974.000 spettatori pari al 16.9% e La Forza di una Donna da 2.015.000 spettatori con il 19%.

A seguire Verissimo ha intrattenuto ben 1.914.000 spettatori pari al 18.9% nella prima parte e 1.749.000 spettatori pari al 16.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. (I Saluti di Verissimo a 1.622.000 e il 13.3%).

Share della fascia del Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un seguito di 3.110.000 spettatori pari al 21.5%, invece L’Eredità ha coinvolto 4.298.000 spettatori pari al 24.8%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.783.000 spettatori (13.5%), mentre Caduta Libera è visto da 2.398.000 spettatori (14.8%).

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1, dopo la presentazione (4.054.000 – 21.1%), Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 4.919.000 spettatori (24.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.847.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna ha incollato alla tv 4.564.000 spettatori pari al 23.1% dalle 20:51 alle 21:56.