Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Domenica 12 aprile 2026? Analizziamo i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 12 aprile 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana domenicale, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 12 aprile 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo

Su Rai 1, dopo la presentazione (2.143.000 spettatori, 17%), Domenica In totalizza 2.142.000 spettatori (17.1%) nella prima parte (14:40–15:15), 1.594.000 spettatori (12.9%) nella seconda (15:19–16:41) e 1.517.000 spettatori (12.8%) nella terza, I Saluti di Mara (16:46–17:10). A seguire, Da Noi… a Ruota Libera è scelto da 1.565.000 spettatori (12.9%).

Su Canale 5, dopo L’Arca di Noè (2.073.000 – 15.4%), Beautiful conquista 2.058.000 spettatori (16.4%), Forbidden Fruit 2.128.000 (17.1%) e La Forza di una Donna 2.175.000 (17.4%). A seguire, Verissimo registra 1.764.000 spettatori (14.8%) nella prima parte (16:28–17:02) e 1.784.000 (14.8%) nella seconda, Giri di Valzer (17:05–18:20), con I Saluti a 1.615.000 spettatori (13.3%).

Su Rai 2, dopo Green Lovers (447.000 – 3.6%), il Ciclismo – Parigi-Roubaix coinvolge 832.000 spettatori (6.8%) dalle 14:48 alle 18:17.

Su Italia 1, dopo E-Planet (353.000 – 2.8%), Dr. House – Medical Division segna 246.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 274.000 (2.2%) nel secondo; Cold Case – Delitti Irrisolti ottiene 356.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 437.000 (3.6%) nel secondo.

Su Rai 3, il TGR informa 2.141.000 spettatori (16.6%), mentre In Mezz’Ora è seguito da 1.267.000 spettatori (10.2%) nella prima parte e 796.000 (6.4%) nella seconda, Newsroom. A seguire, dopo la presentazione (583.000 – 4.9%), Kilimangiaro raccoglie 741.000 spettatori (6%) ne Il Grande Viaggio e 987.000 (8.1%) nella seconda parte.

Su Rete 4, Colombo è visto da 322.000 spettatori (2.6%), mentre TG4 Diario della Domenica si ferma a 238.000 (1.9%); a seguire, Gli uomini della terra selvaggia totalizza 360.000 spettatori (3%).

Su La7, La Giusta Distanza registra 192.000 spettatori (1.5%), mentre Qualcosa è cambiato ne ottiene 154.000 (1.3%).

Su Tv8, la finale del Monte-Carlo Masters (Alcaraz-Sinner) appassiona 1.561.000 spettatori (12.7%) dalle 14:30 alle 18:26.

Sul Nove, Only Fun – Comico Show è visto da 196.000 spettatori (1.6%), con Battute Finali a 175.000 (1.4%), mentre Torno indietro e cambio vita totalizza 173.000 spettatori (1.4%)

Share della fascia del Preserale

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.886.000 spettatori (21%), mentre L’Eredità sale a 3.915.000 spettatori (24.3%).

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.654.000 spettatori (12.9%), mentre Caduta Libera raggiunge 2.224.000 spettatori (14.9%).

Su Rai 2 TG2 Dossier interessa 361.000 spettatori (2.5%), seguito da F.B.I. che totalizza 501.000 spettatori (2.8%).

Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 581.000 spettatori (4.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 642.000 spettatori (3.7%).

Su Rai 3 le news dei TGR informano 2.311.000 spettatori (14.2%); a seguire Blob registra 856.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 947.000 spettatori (5.4%).

Su La7 Barbero Risponde segna 141.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 RDS Showcase conquista 144.000 spettatori (0.8%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 428.000 spettatori (3%).

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1, dopo la presentazione (4 minuti, 3.866.000 spettatori – 20.2%), Affari Tuoi conquista 4.939.000 spettatori (24.9%) dalle 20:45 alle 21:43.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (8 minuti, 3.806.000 spettatori – 19.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.655.000 spettatori (23.5%) dalle 20:51 alle 21:55.