Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 11 febbraio 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, Italia Sì!, L’Eredità e Avanti un altro.

Auditel, ascolti tv del pomeriggio di Sabato 11 febbraio 2023: Verissimo, Italia Sì! e Terra Amara

Su Rai 1, Daniela Ferolla e Marcello Masi con la puntata di ieri di “Linea Verde Life” totalizzano il 22.43% di share, con 2.764.000 telespettatori.

ItaliaSì! condotto da Marco Liorni è stato visto da 2.526.000 telespettatori con uno share del 18.63% nella prima parte. Il secondo appuntamento della giornata con il programma di Liorni conquista 2.101.000 spettatori con uno share del 19.11% nella prima parte. La seconda parte è stata vista da 2.773.000 con il 21.70%.

Audience di Canale 5: Verissimo e le soap Terra Amara e Beautiful

La soap Beautiful è stata seguita da ben 2.821.000 telespettatori con il 19.76% di share. Terra Amara è stata vista invece da ben 2.625.000 telespettatori con il 22.22%di Share.

Nella giornata di ieri il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin è stato seguito da 2.185.000 telespettatori durante la prima parte con il 20.69% di share. 2.052.000 telespettatori con uno share pari al 16.74% nella seconda parte.

Ascolti tv di L’Eredità su Rai 1 e Avanti un altro in onda su Canale 5

Su Rai 1 il game show L’Eredità condotto da Flavio Insinna è stato visto da ben 3.657.000 telespettatori con uno share pari al 25.64% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 4.580.000 telespettatori con uno share del 27.41%.

Su Canale 5 lo storico game show Avanti un altro – Story condotto da Paolo Bonolis ha visto incollati alla tv nella puntata di ieri ben 2.423.000 telespettatori con uno share pari al 17.57% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 3.269.000 telespettatori con uno share del 20.08%.

