Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 28 novembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.
Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 28 novembre 2026
Partendo dal daytime pomeridiano, su Rai1 Bar Centrale raccoglie 1.329.000 spettatori, pari all’11,6% di share. A seguire, Passaggio a Nord Ovest interessa 941.000 spettatori con il 9,5%. Buoni i risultati di A Sua Immagine, che nella prima parte raggiunge 946.000 spettatori (10,3%), mentre nella seconda sale a 1.033.000 spettatori (11,3%). Dopo il TG1, seguito da 1.177.000 spettatori con il 12,5%, arriva l’appuntamento con Ciao Maschio. Il programma conquista 1.339.000 spettatori nella prima parte, pari al 12,7%, per poi crescere nella seconda parte fino a 1.670.000 spettatori e il 14,3% di share.
Su Canale 5 il pomeriggio parte con il Grande Fratello Vip, che registra 1.910.000 spettatori e il 14,5% di share. A seguire, Beautiful conferma il suo appeal con 2.065.000 spettatori (16,3%). Ottima anche la performance di Tutto per la mia Famiglia, che raggiunge 2.048.000 spettatori con il 18,5%, mentre Forbidden Fruit si distingue ulteriormente arrivando a 2.058.000 spettatori e al 21,2% di share. A chiudere il pomeriggio è Verissimo, che nella prima parte intrattiene 1.971.000 spettatori con il 20,7%. La seconda parte, Verissimo – Giri di Valzer, totalizza invece 1.934.000 spettatori e il 17,6%, mentre I Saluti di Verissimo ottengono 1.871.000 spettatori con il 16,1%.
Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera
Nel preserale di Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 raccoglie 2.760.000 spettatori, pari al 21% di share. Il quiz condotto da Rai1 cresce ulteriormente con la puntata vera e propria, che raggiunge 3.733.000 spettatori e il 24,9%. Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida si ferma a 1.847.000 spettatori con il 15,1%, mentre il segmento principale del programma coinvolge 2.229.000 spettatori, pari al 15,6% di share.
Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Nell’access prime time su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.285.000 spettatori con il 24,9% di share. Su Canale 5, la serata si apre con Gira La Ruota della Fortuna, seguito da 2.942.000 spettatori (17,2%). Successivamente arriva La Ruota della Fortuna, che raggiunge 3.570.000 spettatori e il 20,7% di share.