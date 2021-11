Come sono andati gli ascolti Tv di ieri, domenica 21 novembre 2021? Ecco cosa dicono i dati Auditel in riferimento ai programmi Tv: Amici, Domenica In, Verissimo, Da Noi… A Ruota Libera e Citofonare Rai2 andati in onda ieri. Scopriamo insieme chi ha vinto la sfida degli ascolti tv.

Auditel, gli ascolti della domenica pomeriggio del 21 novembre 2021: Amici vs Domenica In

I dati forniti da Auditel in merito alla sfida più attesa della domenica pomeriggio, vale a dire quella tra Amici con Maria De Filippi e Domenica In con Mara Venier, vedono ancora in testa il programma di Canale 5. Da sottolineare però, un aumento notevole, sia in termini di telespettatori che di share, del programma condotto da Mara Venier su Rai1. Cogliamo l’occasione inoltre, per fare gli auguri di una pronta guarigione proprio a Mara Venier che ieri ha avuto un piccolo incidente durante la puntata di Domenica In. Andiamo ora a vedere nel dettaglio i dati di Amici e Domenica In.

Amici, nella giornata di ieri, è stato visto da ben 3.116.000 spettatori con uno share del 19.7%. (Dati della scorsa settimana 3.169.000 spettatori, 19.1% di share).

Domenica In ha conquistato, durante la stessa fascia oraria, 3.047.000 spettatori con uno share del 18.8% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata vista da 2.708.000 spettatori con il 17.5% di share. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.899.000 spettatori, 16.5% di share. Seconda parte 2.475.000 spettatori, 15.7% di share).

Audience di Da Noi… A Ruota Libera e Verissimo

Da Noi… A Ruota Libera su Rai1 con Francesca Fialdini ha conquistato 2.598.000 spettatori con uno share pari al 15.2%. (Dati della scorsa settimana 2.184.000 spettatori, 13% di share).

L’appuntamento domenicale con Verissimo su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è stato visto da 2.856.000 con uno share del 18.5% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 2.517.000 con uno share pari al 14.1%. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.867.000 spettatori, 18.7% di share. Seconda parte 2.680.000 spettatori, 15.4% di share).

Share e Ascolti di Citofonare Rai2

Il programma che precede l’ora di pranzo dal titolo Citofonare Rai2, condotto da Paola Perego insieme a Simona Ventura ha conquistato nella giornata di ieri 459.000 spettatori con uno share del 4.30%. (Dati della scorsa settimana 538.000 spettatori, 4,4% di share).

Per conoscere gli ascolti Tv della serata di ieri, domenica 21 novembre 2021, clicca qui.