Mara Venier scivola durante la pubblicità a Domenica In. La conduttrice anche quest’anno protagonista di un incidente televisivo durante la messa in onda del popolare talk della domenica pomeriggio di Rai1. Grintosa e coraggiosa come sempre, la zia Mara non molla la diretta: “continuo a condurre, mi dovete abbattere“.

Mara Venier incidente in diretta a Domenica In

Trauma distorsivo al piede sinistro e contusione alla fronte per Mara Venier, la regina di Domenica In che è scivolata in studio durante uno stacco pubblicitario. Poco dopo l’esibizione di Pierpaolo Pretelli, new entry di questa edizione, la zia Mara è stata protagonista di un bruttissima caduta durante la pausa pubblicitaria. A renderlo noto è proprio l’ex velino di Striscia La Notizia che dice: “c’è stato un piccolo incidente per Mara, ma speriamo che tutto si risolva al più presto. Nulla di grave, una piccola distorsione. È scivolata durante la pubblicità“.

In pieno stile The show must go on, prosegue la diretta di Domenica In con una serie di canzoni, ma ecco arrivare in studio la Wonder Mara per rassicurare tutti: dal marito Nicola Carraro e a tutto il pubblico.

Mara Venier infortunio a Domenica In: non molla e continua la diretta

Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, ho preso una storta, sò caduta di faccia con gli occhiali. L’unica cosa non me la sento di continuare perchè la botta è stata molto forte, però sto bene. Vai avanti tu Pierpaolo Pretelli, adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare.

Visibilmente provata dall’incidente in diretta, la Zia Mara rassicura tutti sulle sue condizioni di salute lasciando il programma nelle mani di Pierpaolo Pretelli giusto qualche minuto.

Nonostante l’infortunio e la caduta, infatti, la Venier cambia idea e decide di proseguire la diretta di Domenica In: “c’ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l’intervista, datemi uno sgabello. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti“.

Che dire: unica ed insostituibile la zia Mara ha dimostrato ancora una volta tutta la sua grande forza.