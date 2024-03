Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 3 Marzo 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo, Amici e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 3 Marzo 2024: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1 Domenica In condotto da Mara Venier e che ha segnato il ritorno televisivo di Barbara D’Urso, ha intrattenuto 2.706.000 spettatori (18.2%) nella presentazione dalle 14.02 alle 14.34, 2.936.000 spettatori (20.8%) nella prima parte dalle 14.34 alle 15.18, 2.246.000 spettatori (17.9%) nella seconda parte dalle 15.23 alle 16.52 e 1.980.000 spettatori (16.3%) nell’ultima breve parte denominata I Saluti di Mara. Di seguito i dati della scorsa settimana.

(Puntata del 26 febbraio: 2.523.000 spettatori (17.2%) nella presentazione, 2.637.000 spettatori (19.2%) nella prima parte, 2.333.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte e 1.885.000 spettatori (16%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara)

Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini si porta a 2.004.000 spettatori con il 15.2%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto ben 3.138.000 spettatori (23%) mentre il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin ha convinto ben 2.529.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 2.309.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai 2 Paesi che vai totalizza 658.000, con il 4.51%; Origini a 537.000 con il 4.01%; Ciclismo Parigi-Nizza 2024 – 1a tappa 493.000, 4.04%.

Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 950.000, 6,76%, e nel segmento Il mondo di In mezz’ora 597.000, 4.63%; Rebus nella presentazione 489.000, 4.07%, e nel programma 605.000, 4.96%; Kilimangiaro nella presentazione 720.000, 5.88%, nel segmento Un nuovo viaggio 817.000, 6.34%, nel programma 1.193.000, 8.58%.

Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 290.000 spettatori (2.1%) e La7 Doc arriva a 225.000 spettatori (1.8%).

Audience Citofonare Rai2

Su Rai2 la presentazione di Citofonare Rai2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura ha convinto 420.000 spettatori (6.1%) nella presentazione. Successivamente ha raccolto 510.000 spettatori (6%), dalle 11.44 alle 11.52, e 468.000 spettatori (3.9%) nella restante parte del programma.

