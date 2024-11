Ieri sera su Canale 5, This is me ha fatto il suo esordio con un trionfo di ascolti, confermandosi leader assoluto della serata.

Auditel “This is me”, i dati di ascolto della prima puntata del 20 novembre

Lo show condotto da Silvia Toffanin ha totalizzato 3.213.000 spettatori e uno share del 22.24%, che ha raggiunto il 25% sul target commerciale.

Il programma, che celebra i grandi talenti nati nelle 24 edizioni di Amici di Maria De Filippi, ha registrato picchi di oltre 4.100.000 spettatori e sfiorato il 30% di share, a testimonianza di un format che ha saputo conquistare il pubblico con emozione e spettacolo.

Un successo che parla ai giovani

I risultati sono stati particolarmente significativi tra i giovani: This is me ha infatti raggiunto il 29.5% di share sul target 15-34 anni, dimostrando la capacità del programma di intercettare un pubblico giovane e dinamico.

Dominio sui social

Anche sui social, lo show ha fatto il boom: l’hashtag ufficiale #ThisIsMe si è piazzato sul podio dei programmi più commentati su X (ex Twitter), sia in Italia che a livello mondiale. Un successo che conferma come l’evento televisivo abbia generato una forte eco mediatica, coinvolgendo milioni di utenti anche online.

Con numeri del genere, This is me si prepara ai prossimi due appuntamenti con aspettative altissime, promettendo di regalare altre serate indimenticabili dedicate al talento e alla passione.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5:

“L’eccellente risultato della prima delle tre serate evento di ‘This Is Me’, per noi è un grande motivo di orgoglio! Silvia Toffanin ha raccontato in maniera straordinaria i talenti nati ad ‘Amici’, diventati oggi grandi protagonisti della musica, della danza e dello spettacolo nazionale e internazionale.

Con il suo stile unico ha ripercorso le vicende di ragazzi che, grazie allo studio, all’impegno e alla dedizione, hanno trasformato i propri sogni in realtà. Le storie di vita, unite a momenti di intrattenimento davvero unici, hanno coinvolto ed emozionato gli spettatori.

Un ringraziamento speciale a Silvia Toffanin e a Maria De Filippi che, con Fascino PGT, ha prodotto il programma mettendoci, come sempre, grande cura e passione”.