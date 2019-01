Le feste stanno per terminare e presto i palinsesti torneranno a riempirsi di programmi. Nel frattempo, secondo gli ascolti tv di ieri, 4 gennaio 2019, cosa hanno visto gli spettatori in tv? Tanti i film in onda in prima serata. Su Rai 1 è andato in onda Wine to love con: Ornella Muti, Alessandro Tersigni e Jane Alexander. Su Canale 5, invece, il film per tutta la famiglia Zootropolis. Quale delle due ammiraglie, quindi, si è aggiudicata la vittoria ottenendo il maggior numero di telespettatori? Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri, 4 gennaio 2019

RAI 1 – Wine to love – I colori dell’amore

Enotrio Favuzzi, dirigente di una importante azienda in Basilicata, ha portato l’Aglianico, un ottimo vino rossi, a trionfare al World Wine Award. Grazie a questo riconoscimento tutti hanno potuto scoprire questo vino ed iniziare ad amarlo. L’Aglianico ha fatto avvicinare a Favuzzi una avvenente dirigente di un’importante enoteca a New York. Il film ha conquistato una media di 3.828.000 spettatori pari al 16.40% di share.

RAI 2 -The Good Doctor

Al bambino di una donna incinta è stato diagnosticato un cancro all’osso sacro. Operarlo si è però rivelato più difficile che mai a causa delle condizioni della madre. Il dott. Melendez ha pertanto suggerito di interrompere la gravidanza, ma di fronte al rifiuto categorico della donna, Shaun è intervenuto suggerendo la coagulazione pre-operatoria con un’infusione di eparina non frazionata. Questa la trama del primo episodio in onda dell’amatissimo telefilm americano già andato in onda, mesi fa, su Rai 1. La puntata ha fatto registrare, secondo gli ascolti tv, una media di 1.743.000 spettatori. Share pari a 7.50 punti percentuali.

RAI 3 – La grande storia

Il Medio Oriente è stato al centro della nuova puntata de La grande storia. Paolo Mieli ha cercato di far emergere le ragioni profonde dei problemi giunti fino a noi. La trasmissione ha informato una media di 1.092.000 spettatori per il 5% di share.

RETE 4 – Le comiche

Per sfuggire ad una locomotiva che li sta per investire, due comici di cinema muto sono usciti dallo schermo e si sino ritrovati nella realtà. Costretti a trovare lavoro per sopravvivere, però, i due hanno iniziato a combinare un guaio dopo l’altro. Il film diretto da Neri Parenti e con: Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, ha fatto ridere 1.193.000 spettatori pari al 5.20% di share.

CANALE 5 – Zootropolis

La moderna Zootropolis ha dimostrato di non essere un posto come tutti gli altri. Judy Hopps, una coniglietta proveniente da fuori città con l’obiettivo di diventare poliziotta, è riuscita a farsi strada. Peccato però che l’ambiente in cui ha tentato fosse popolato da grossi animali e che, viste le sue minute dimensioni, i potenti abbiano deciso di farla lavorare solo come ausiliare del traffico. Il film d’animazione ha incollato davanti alla tv una media di 2.423.000 spettatori pari al 11.50% di share.

ITALIA 1 – Il cavaliere oscuro – Il ritorno

Il film diretto da Christopher Nolan, con: Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway e Tom Hardy ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.328.000 spettatori. Share pari a 7.30 punti percentuali.

LA7 – Caro diario

Nanni Moretti, in tre episodi, ha re-interpretato se stesso. La commedia diretta da Nanni Moretti, con: Nanni Moretti, Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller, Claudia Della Seta, Lorenzo Alessandri e Raffaella Lebboroni ha entusiasmato una media di 476.000 spettatori per il 2.10% di share.

TV8 – Memorie di una geisha

La piccola Chiyo, a soli 9 anni, è stata costretta a lasciare la famiglia e il povero villaggio di pescatori dove è nata perché venduta ad una scuola per geishe di Kyoto. Qui è stata istruita sui riti, le danze, la musica, la cerimonia del tè e l’abbigliamento adatto. La vita della piccola Chiyo non è stata certo facile. Tante sono state le vessazioni e le umiliazioni da parte delle colleghe. A renderle tutto più difficile, però, è stata soprattutto Hatsumomo. La donna era gelosa della sua bellezza. Il film ha raggiunto 480.000 spettatori. Share pari a 2.30 punti percentuali.

NOVE – I migliori Fratelli di Crozza

Nuova puntata con il meglio del meglio dei monologhi del comico genovese Maurizio Crozza. Fra i personaggi più divertenti e le canzoni più graffianti la trasmissione ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 661.000 spettatori per il 2.70% di share.