The Resident contro All Together Now: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 14 luglio 2020 la prima serata tv? Ecco tutti i dati Auditel in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda. Gli occhi sono puntati, questa mattina, su Chicago Pd su Italia 1, ma anche su In onda su La7. Analizziamo le preferenze dei telespettatori prima di passare a dare uno sguardo alle sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie.

Ascolti tv ieri, Dati Auditel 14 luglio 2020

The Resident, su Rai 1: la serie tv ha conquistato una media di 1.818.000 spettatori pari al 10% di share.

Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 2: la serie tv straniera ha appassionato una media di 976.000 spettatori pari al 4.9% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha informato una media di 1.361.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%.

Il ragazzo di campagna, su Rete 4: il film cult Renato Pozzetto, in onda per la sua celebrazione, ha fatto ridere una media di 1.335.000 spettatori con il 7% di share.

All Together Now, su Canale 5: Michelle Hunziker ha divertito una media di 1.632.000 spettatori pari all’11.4% di share. A vincere la super sfida dei Campioni è stata Daria Biancardi.

Chicago PD, su Italia 1: la serie tv ha raggiunto una media di 1.202.000 spettatori pari al 6.5% di share.

In onda, su La7: la trasmissione ha informato una media di 654.000 spettatori con uno share del 3.5%.

La tata dei desideri, su Tv8: la pellicola ha emozionato una media di 547.000 spettatori con il 2.7% di share.

The Rock, su Nove: la pellicola ha portato a casa una media di 372.000 spettatori con 2.2 punti percentuali di share.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 14 luglio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 1.303.000 spettatori (10.3%).

Paradiso Signore (R) – 1.170.000 spettatori (11.9%).

La vita in diretta Estate – 1.276.000 spettatori (14.6%).

Su Canale 5:

Beautiful – 2.821.000 spettatori (19.3%).

Una Vita – 2.682.000 spettatori con il 20% di audience.

DayDreamer – 2.704.000 spettatori con il 23% di share.

Il Segreto – 1.577.000 spettatori pari al 16.5% di share.