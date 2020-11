Tale e Quale Show Il Torneo contro Grande Fratello Vip 2020. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 13 novembre 2020? Come ogni venerdì torna la sfida fra il varietà di Rai1 che segna il ritorno al timone, in collegamento da casa, di Carlo Conti contro la grande macchina del GF VIP guidata da Alfonso Signorini. Segnaliamo oltre alle due ammiraglie in onda anche: “Quarto Grado” su Rete 4 e “Fratelli di Crozza (live)” sul Nove. Analizziamo tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre per comprendere al meglio quali sono state le preferenze dei telespettatori.

Ascolti Tv, Auditel ieri sera: venerdì 13 novembre 2020. Sfida tra Tale e Quale Show e Grande Fratello Vip

E’ ancora Tale e Quale Show di Carlo Conti a vincere la sfida del venerdì sera con 4.187.000 spettatori (share 18,7%) contro il GF VIP di Alfonso Signorini che registra 3.150.000 (17,7% di share).

Auditel Tale e Quale Show – Il torneo

Rai 1: Tale e Quale Show – Il Torneo, il varietà di successo del venerdì sera condotto da Carlo Conti ha divertito e intrattenuto una media di 4.187.000 spettatori. Share pari al 18,7%. Da segnalare il ritorno di Carlo Conti alla conduzione della puntata, seppur in collegamento da casa, dopo lo stop della scorsa settimana visto che si trovata in Ospelda per delle complicazioni legate al Coronavirus.

Ascolti NCIS – Unità anticrimine

Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie televisiva statunitense di genere poliziesco ideata da Donald P. Bellisario ha tenuto col fiato sospeso una media 1.661.000 spettatori. Share pari a 5,9 punti percentuali. A seguire The Rookie con 1.273.000 spettatori (share 5%).

Ascolti Titolo V

Rai 3: Titolo V, la nuova puntata del programma informativo di Rai3 condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti ha informato una media di 684.000 spettatori e un audience del 3%.

Auditel Quarto Grado

Rete 4: Quarto Grado, la rubrica di approfondimento giornalistico su alcuni casi irrisolti e non di cronaca condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha informato 1.199.000 spettatori con uno share del 5,9%.

Ascolti Grande Fratello Vip 2020

Canale 5: Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini è tornato al timone della grande macchina del reality show attirando l’attenzione di 3.150.000 spettatori con uno share del 17,7%. Tra i momenti della serata: Dayane Mello contro Francesco Oppini e le nuove nomination. Nessun eliminato a questo giro.

Auditel Freedom – Oltre il confine

Italia 1: Freedom – Oltre il confine, prosegue il viaggio di Roberto Giacobbo alla scoperta delle bellezze del nostro Paese (e non solo). La puntata di questa sera dedicata alla Francia, Trapani, Verona e tanto altro ha incuriosito 1.253.000 spettatori. Share del 5,9%.

Ascolti Propaganda Live

La7: Piazzapulita, il programma di Diego Bianchi ‘Zoro’ e Marco Dambriosio ‘Makkox’ ha coinvolto una media di 1.057.000 spettatori con uno share del 5,3%. Tra gli ospiti Samuele Bersani.

Auditel Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il cooking show condotto dal noto chef ha registrato una media di 352.000 spettatori con audience del 1,5%.

Auditel Fratelli di Crozza Live

Nove: Fratelli di Crozza Live, lo show di satira e attualità condotto da Maurizio Crozza ha divertito una media di 1.777.000 spettatori per l’6,7% di share.