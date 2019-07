SuperQuark, Manifest o Battiti Live: chi ha trionfato secondo gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 24 luglio 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con un focus sui maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, 24 luglio 2019

Fa boom Stasera Italia Estate con la clamorosa rissa Sgarbi Mughini il programma vola al 7%! In prima serata vince di poco SuperQuark con l’11% di share, segue la Serie TV Manifest.

SuperQuark | RAI 1

Il programma di divulgazione scientifica condotto dall’amatissimo Piero Angela ha tenuto incollati davanti al teleschermo una media di 1.783.000 spettatori pari all’11% di share.

Elementary | RAI 2

Mentre Holmes ha cercato un modo per tornare negli Stati Uniti, Watson ha aiutato il dipartimento di polizia di New York a indagare su un omicidio in una struttura di stoccaggio. La serie tv ha così entusiasmato una media di 927.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Chi l’ha visto? | RAI 3

Goffredo De Pascale ed Edoardo Di Lorenzo si sono occupati dello speciale dello storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. In serata sono andate in onda otto storie: gialli e inchieste, della durata di circa quindici minuti ciascuna, con gli ultimi aggiornamenti sui casi. Il programma ha così interessato una media di 1.368.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%.

Imane Fadil: "Tutti devono vedere quello che mi hanno fatto". Tracce di metalli pesanti e particelle di raggi alfa nelle sue analisi. Che cosa l'ha uccisa? #chilhavisto pic.twitter.com/mdYAqPfRLG — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 24, 2019

I Legnanesi | RETE 4

La comicità de I LEGNANESI che hanno raccontato una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo ha fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 744.000 spettatori con il 4.9% di share.

Manifest | Canale 5

Una misteriosa chiamata a Michaela ha portato la donna a compiere una missione molto importante sfociata poi in una relazione con Jared. Determinato a proteggere la sua famiglia, Ben ha cercato in tutti i modi un significato alternativo alla chiamata di Michaela. La lotta di Cal, in assenza di Ben da casa, ha costretto, invece, gli Stones a uno scontro angosciante. Il telefilm ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.596.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Battiti Live | Italia 1

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci hanno condotto da piazza Quercia a Trani, la nuova puntata del programma musicale più atteso dell’estate. Sul palco sono saliti: Annalisa; Benji & Fede; Bianca Atzei; Cristiano Malgioglio, con “Dolceamaro”, realizzata in collaborazione con Barbara d’Urso; Giordana Angi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Amici; Enrico Nigiotti; Irama; Jake la Furia; Le Vibrazioni, band che festeggia 20 anni di carriera; Mr Rain & Martina Attili; Nek; Paola Turci; Rocco Hunt; Sergio Sylvestre; il rapper Shade e la cantante pop Federica Carta. Lo show ha fatto ballare una media di 1.183.000 spettatori pari al 8.4% di share.

Bello, onesto, emigrato | La7

Amedeo, emigrato dall’Italia in Australia da circa vent’anni, senza mai riuscire a sposarsi, nemmeno per procura, temendo di non risultare gradito alla ragazza propostagli dal prete missionario Don Anselmo, ha inviato la foto di Giuseppe, un suo aitante amico. Da qui sono iniziate una serie di peripezie. Il film ha ottenuto una media di 1.005.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Napoli – Cremonese | TV8

L’amichevole fra Napoli e Cremonese ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 245.000 telespettatori fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share del 1.4%. La partita è finita con un pareggio: 3-3 !

Un Amore Di Testimone | NOVE

Tom, affascinante e ricco sciupa-femmine si è innamorato della sua miglior amica Hannah, e quando questa gli ha detto che si sarebbe sposata ha fatto di tutto affinché la giovane venisse a conoscenza dei sentimenti che lui provava per lei. Il film ha fatto emozionare una media di 459.000 spettatori pari al 2.7% di share.