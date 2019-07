Un momento scioccante in diretta tv quello andato in onda stasera, mercoledì 24 luglio 2019, su Rete 4 nella trasmissione Stasera Italia Estate. Sono voltati insulti e sedi tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Il programma è stato costretto addirittura ad andare in pubblicità per sedare gli animi. Eccovi il video mediaset della puntata intera dove è possibile trovare l’accaduto (precisamente dal minuto 8 al minuto 10 circa).