Quelli della Luna: Giampiero Mughini approda su Rete 4 | ANTEPRIMA

Quelli della Luna è un nuovo programma pronto a sbarcare su Rete 4 per la conduzione di Giampiero Mughini. Di cosa si tratta? Quando andrà in onda? Ecco tutte le anticipazioni in anteprima. Con Mughini come conduttore, però, una certezza c’è; i telespettatori potranno aspettarsi di tutto.

Quelli della Luna quando inizia: le prime anticipazioni

Per capire qualcosa di più sul nuovo programma della terza Rete Mediaset dobbiamo iniziare a porci domande fondamentali. In primis dobbiamo chiederci: Quelli della Luna quando inizia? La trasmissione prenderà il via il prossimo 16 luglio 2019 nella prima serata di Rete 4. Quali saranno i primi ospiti e di cosa si parlerà nella puntata che ne sancirà il debutto?

I ben informati sottolineano che Mughini rimarrà attaccato al mondo che meglio conosce e continuerà pertanto ad occuparsi di sport. Non si parlerà però solo di calcio.

Nelle quattro puntate in onda, per tener compagnia ai telespettatori rimasti a casa o ai vacanzieri nei vari luoghi di villeggiatura, Mughini si occuperà di Valentino Rossi, l’amatissimo motociclista di Tavullia.

Perché proprio di lui? Ebbene Rossi è sicuramente uno dei personaggi più amati del mondo della MotoGP ed è inoltre, come tutti sanno, l’unico pilota ad aver vinto il Mondiale in quattro classi differenti.

Altri sportivi molto amati? Mughini si occuperà quasi certamente pure del Capitano di Roma, l’unico e solo numero dieci giallorosso ovvero: Francesco Totti. Cosa accadrà in studio con il marito di Ilary Blasi?

Giampiero Mughini: età, altezza e biografia

Per comprendere meglio cosa dovremo aspettarci dal nuovo programma di Rete 4 è bene conoscere il suo conduttore.

Giampiero Mughini è un giornalista, scrittore ed opinionista molto famoso. Nato a Catania il 16 aprile del 1941, da madre siciliana e padre toscano, Mughini ha sin da subito dimostrato di aver un temperamento molto forte.

Sposato da oltre venticinque anni con Michela Pandolfi, Mughini non è stato ugualmente fedele al partito politico per il quale, da giovane, ha speso tutte le proprie energie.

Il giornalista può vantare di aver partecipato a numerose trasmissioni televisive quali: Ieri, oggi e domani, Tiki Taka, La vita in diretta, ma anche in un film: L’allenatore del pallone 2 con Lino Banfi.