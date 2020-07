Nuova sfida fra SuperQuark e Come sorelle: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 29 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Cerchiamo di analizzare insieme le preferenze dei telespettatori in merito ai programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Tanti infatti erano le trasmissioni in onda, così come le serie e i film tv. Un esempio? Chi l’ha visto?, programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, Chicago Fire, serie tv americana in onda su Italia 1.

Ascolti tv ieri, dati e analisi Auditel 29 luglio 2020

SuperQuark, su Rai 1: la trasmissione ha interessato una media di 2.053.000 spettatori pari all’11.6% di share.

90 minuto gol, su Rai 2, ha totalizzato 1.079.000 spettatori pari al 5.5%. A seguire – dalle 22.01 alle 23.37 – NCIS ha interessato 730.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Chi l’ha visto?, su Rai 3: Federica Sciarelli ha informato, seppur con una puntata in onda non in diretta, una media di 1.540.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%.

Mediterraneo, su Rete 4: la pellicola ha fatto registrare una media di 705.000 spettatori con il 4% di share.

Come sorelle, su Canale 5: la serie ha entusiasmato una media di 1.982.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Chicago Fire, su Italia 1: la serie tv americana ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.353.000 spettatori con il 7.6 di share.

Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?, su La7: la pellicola con Alberto Sordi ha appassionato una media di 434.000 spettatori con uno share del 2.4%.

Madame, Tv8: la pellicola ha ottenuto una media di 490.000 spettatori con il 2.6% di share.

Percy Jackson E Gli Dei Dell’olimpo – Il Mare Dei Mostri, su Nove: la pellicola ha entusiasmato una media di 325.000 spettatori con l’1.8 di share.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 29 luglio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 1.282.000 spettatori pari al 10.5%.

Paradiso Signore (R) – 1.136.000 spettatori con l’11.6%.

Vita in Diretta Estate – 1.285.000 spettatori con il 14.6%.

Su Canale 5:

Beautiful – 2.293.000 spettatori con il 16.2%.

Una Vita – 2.424.000 spettatori con il 18.6% di share.

DayDreamer – 2.534.000 spettatori con il 21.4%.