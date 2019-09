Imma Tataranni, nuova fiction Rai, o la seconda puntata della nuova stagione di Live Non è la d’Urso: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 22 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Settimana scorsa ad avere la meglio è stata la fiction Rai. Contro Barbara d’Urso era stata mandata in onda una amatissima puntata della serie tv Montalbano. Questa settimana, invece, come è andata? In onda, però, vi erano numerosi programmi. Su La7, ad esempio, è tornato anche Massimo Giletti con la sua Non è l’Arena. Il giornalista, oltretutto, si è occupato del caso Prati.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Imma Tataranni e Live Non è la d’Urso | Auditel 22 settembre 2019

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

ATTENZIONE!!!! I dati di ascolti #Auditel relativi a domenica 22 settembre 2019, subiranno un ritardo per cause tecniche, saranno disponibili a partire dalle ore 12.00.

Imma Tataranni | RAI 1

Imma stava trascorrendo le sue vacanze a Metaponto quando ha visto galleggiare in mare un dito di donna mozzato che presentava dei tatuaggi. A distanza di pochi giorni, nei dintorni di Matera, sono stati rinvenuti un braccio e una gamba che l’anatomopatologo, il dottor Taccardi, affermava essere della stessa persona. Imma, nonostante sia in ferie, ha quindi deciso di tornare in Procura a Matera. La serie tv ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Hawaii Five-0 | RAI 2

Il gruppo d’élite della polizia Hawaiana che segue soltanto i crimini più sensazionali e risponde direttamente al Governatore ha dovuto indagare su un nuovo caso molto complicato. La serie tv ha tenuto così con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Il Borgo dei Borghi | RAI 3

E’ ripartita la sfida tra i Borghi più belli d’Italia. Camila Raznovich ha condotto i telespettatori tra bellezza, arte, cultura, gastronomia, in compagnia di guide locali e di eccezionali compagni di viaggio come Philippe Daverio e Piergiorgio Odifreddi. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Collateral | RETE 4

Max, tassista modello, ha compiuto una folle corsa con un procuratore donna che avrebbe dovuto discutere un caso in tribunale la mattina successiva. Immediatamente dopo, un nuovo cliente, Vincent, gli ha chiesto di accompagnarlo per l’intera notte in cambio di 700 dollari. Max si è fatto convincere, senza sapere che da quel momento avrebbe iniziato un viaggio allucinante. Vincent era infatti un killer di professione che doveva regolare i conti con cinque persone. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Live Non è la d’Urso | CANALE 5

Seconda puntata dello show di Barbara d’Urso “Live non è la d’urso”. La trasmissione ha preso il via con Matteo Salvini intento a rispondere a: Alda D’Eusanio, Alba Parietti, Asia Argento ed Idris oltre che Iva Zanicchi. Si è poi parlato di Marco Carta, ma anche del Prati Gate. Lo show ha intrattenuto così una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Doctor Strange | ITALIA 1

Il film diretto da Scott Derrickson, con: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen e Chris Hemsworth ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Non è l’Arena | LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 con una lunga intervista a Matteo Renzi. Il giornalista, successivamente, si è occupato di Bibbiano, ma anche del Prati Gate intervistando la protagonista del caso, la showgirl Pamela Prati. La trasmissione ha così interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.