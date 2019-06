Seat Music Awards vs All Together Now. Musica su Rai 1 e musica su Canale 5. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 6 giugno 2019? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata. Scopriamo insieme chi ha vinto e cosa hanno visto gli spettatori in tv.

Ascolti tv ieri, 6 giugno 2019

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Ascolti TV – Seat Music Awards, su Rai 1

Umberto Tozzi, Nek, ma anche Alessandra Amoroso e i Boomdabash oltre che Loredana Bertè e Mika. Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno così condotto una nuova puntata dell’evento musicale più atteso dell’ammiraglia Rai. Lo show ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Auditel Morte sulla scogliera, su Rai 2

Il film drammatico, diretto da Thomas Berger, con: Heino Ferch, Barbara Auer e Rainer Bock ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali.

Audience Olanda-Inghilterra, su Rai 3

La semifinale fra Olanda ed Inghilterra, valida per la Uefa Nations League, ha appassionato, secondo gli ascolti tv ieri, una media di 0.000.000 fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share del 00.00%.

🏆 The stage is set. 🏆 🇵🇹🆚🇳🇱: who is more likely to win 3-1 in Sunday's #NationsLeague final? 😉 pic.twitter.com/5PievbUnLW — UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 6, 2019

Auditel Diritto e Rovescio, su Rete 4

Paolo del Debbio ha scattato una fotografia dell’Italia dopo che Bruxelles ha aperto una procedura di infrazione contro il nostro Paese. Si è parlato pertanto dei mercati instabili e dello spettro della crisi economica insieme a: Lucia Borgonzoni (Lega) alla deputata Lia Quartapelle (Pd), ad Alessandra Mussolini e al generale Leonardo Tricarico. Successivamente si è aperto il dibattito sul tema del lavoro, dopo la chiusura dei negozi della catena Mercatone Uno e quelli dello stabile napoletano della Whirlpool. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Si accendono gli animi in studio sul tema rom.

Che ne pensate?

Ora a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/pssxrxQLJy — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 6, 2019

Ascolti Tv All Together Now, su Canale 5

Michelle Hunziker e J-Ax hanno condotto la quarta scoppiettante puntata del nuovo show dell’ammiraglia Mediaset, che ha visto ben 2 concorrenti (donne) totalizzare 100 e andare direttamente in finale (Martina Maggi e Alessandra Procacci). A far ballare tutto il muro è giunto in studio anche Gianluca Vacchi, il re dei social. Il programma ha intrattenuto, canzone dopo canzone, una media di 0.000.000 telespettatori con il 00.00% di share.

Auditel The Departed, su Italia 1

Durante una guerra tra la polizia locale e una banda della malavita organizzata, Billy Costigan, giovane poliziotto in incognito, ha ricevuto l’incarico di infiltrarsi nella gang capeggiata dal boss Frank Costello. Mentre Billy così tentava rapidamente di guadagnarsi la fiducia di Costello, Colin Sullivan, giovane criminale incallito, infiltrato nel dipartimento di polizia come informatore della gang, si guadagnava però una posizione di rilievo nell’unità speciale di investigazione. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Ascolti Piazzapulita, su La7

Corrado Formigli si è occupato di politica e ha parlato del braccio di ferro con Bruxelles sul debito pubblico italiano. Il conduttore si è occupato anche di un Governo sempre più in bilico. Tra gli ospiti: il filosofo Massimo Cacciari, il Presidente dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli, il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico; lo scrittore Gianrico Carofiglio, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, l’attrice Claudia Gerini e la giornalista Federica Angeli. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Ascolti L’ultimo Dominatore Dell’aria, su TV8

La pellicola diretta da M. Night Shyamalan, con: Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Dev Patel, Shaun Toub e Aasif Mandvi ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali.

Auditel È già ieri, Nove

Filippo, star del piccolo schermo con la sua trasmissione di divulgazione scientifica, è stato spedito a Tenerife per girare una puntata del suo programma. Arrogante e vanesio nella realtà tanto quanto appare accondiscendente ed amorevole in tv, Filippo ha scoperto ben presto che l’isola era legata ad una specie di sortilegio: ogni giorno, infatti, Filippo si svegliava e compieva i medesimi atti, fino a scoprire che in realtà quella giornata non terminava mai. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.