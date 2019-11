Grande, grandissima attesa per Adrian. Flop o successo? Gli occhi stamattina sono tutti puntati su Canale 5 e Adriano Celentano. Cosa dicono quindi gli ascolti tv di ieri, 7 novembre 2019? Chi ha vinto fra Un passo dal Cielo 5 e Adrian? Quanti hanno invece visto gli altri maggiori canali del digitale terrestre? Scopriamolo insieme analizzando tutti i dati Auditel. Su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio mentre su La7 il consueto appuntamento con Piazzapulita.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Un Passo dal Cielo 5 e Adrian. Auditel 7 novembre 2019

Canale5 con Adrian totalizza 3,8 milioni di media (15,3%). Dalla 23, vale a dire da quanto è iniziato il cartone, 10% di share. Un passo dal Cielo 5 vince la prima serata con il 20% di share. Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti televisivi di ieri sera.

Un passo dal Cielo 5, Rai 1

La serie tv ha conquistato, nella penultima puntata, una media di 4,4milioni di spettatori pari al 20% di share. Le storie dei protagonisti stanno per giungere al lieto fine oppure no? Come finirà fra Nappi ed Eva? Riusciranno i due a mettere insieme la loro stupenda famiglia?

Maleficent, Rai 2

La rilettura della Bella Addormentata dal punto di vista della cattiva, Malefica ha incollato alla tv una media di 1.635.000 spettatori pari al 6.56% di share. Una bella e giovane donna dal cuore puro con impressionanti ali nere, viveva una vita idilliaca immersa nella pace della foresta del regno, fino a quando, un giorno, un esercito di invasori umani minacciò l’armonia di quei luoghi. Malefica divenne la più fiera protettrice delle sue terre, ma rimase vittima di uno spietato tradimento, e a quel punto il suo cuore iniziò a tramutarsi in pietra. Decisa a vendicarsi, Malefica affrontò una battaglia epica con il re degli umani e, alla fine, lanciò una maledizione contro la piccola Aurora.

Non è andata in onda la nuova puntata di Maledetti amici miei, il programma è stato spostato al lunedì sera per le due ultime puntate mancanti.

A raccontare comincia tu, Rai 3

Raffaella Carrà ha intervistato Vittorio Sgarbi nella penultima puntata del suo show. Tanti aneddoti sono venuti a galla, così come alcuni scottanti retroscena. La trasmissione ha interessato una media di 1.116.000 spettatori pari ad uno share del 4.65%. Nell’ultima puntata, settimana prossima, la Carrà intervisterà Luciana Littizzetto.

Dritto e Rovescio, Rete 4

Paolo Del Debbio ha informato una media di 1.162.000 spettatori con il 6.41% di share. Fra i temi della trasmissione: il caso Ilva e le nuove tasse della manovra finanziaria che sembrano penalizzare le aziende e i cittadini italiani e sono un campo di scontro all’interno della stessa maggioranza. Tra gli ospiti: i deputati Giorgio Mulè (FI), Gianfranco Librandi (Italia Viva) e Riccardo Molinari (Lega), i senatori Gianluigi Paragone (M5S), Simona Malpezzi (PD) e Daniela Santanchè (FdI). C’è stata anche una lite tra un cittadino Romano e Vauro.

Adrian di Adriano Celentano, Canale 5

Adriano Celentano, dopo il flop dei mesi precedenti, è tornato sull’ammiraglia Mediaset con Adrian. Lo show ha raggiunto una media di 3.869.000 spettatori pari al 15,41% di audience. Ospiti in studio, insieme al Molleggiato: Carlo Conti, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Grande ovazione sui social ha suscitato il monologo di Ilenia Pastorelli. Il Cartone vero e proprio, andato in onda dalle 23 circa, ha totalizzato 1.859.000 pari al 10,44% di share.

Sherlock Holmes, Italia 1

Sul finire dell’Ottocento, Sherlock Holmes e il fido dottor Watson hanno consegnato l’assassino di giovani donne Lord Blackwood alla giustizia e, dopo aver assistito all’esecuzione capitale, si sono dovuti scontrare con la sua apparente resurrezione. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 991.000 spettatori. Share pari a 4,5 punti percentuali.

Piazzapulita, La7

Il programma di Corrado Formigli ha ottenuto una media di 819.000 spettatori con uno share del 4.16%. Ad andare in onda è stata una inchiesta sulla terra dei fuochi romana. Nella zona di Roma est, ad esempio, l’aspettativa di vita dei cittadini è di tre anni inferiore rispetto ai cittadini di Roma centro. Si è parlato poi dell’inizio della campagna elettorale in Emilia Romagna. Ospiti in studio: Giuseppe Provenzano, Gian Antonio Stella e Tito Boeri oltre a Licia Colò.

Borussia M. – Roma, TV8

Il match ha appassionato una media di 1.363.000 spettatori con il 5.41% fra tifosi e semplici appassionati di calcio.

Colpa delle Stelle, Nove

Il film romantico diretto da Josh Boone, con: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern, Sam Trammell e Willem Dafoe ha emozionato una media di 315.000 spettatori con l’1.43% di share.

XFactor, Sky Uno

Su Sky Uno il terzo live di X Factor 13 ha raggiunto 702.000 spettatori con il 3.05% di share.