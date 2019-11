Il nuovo Adrian, lo show – ritorno in tv di Adriano Celentano, si è aperto con i principali rappresentanti maschili della Televisione di oggi: i presentatori Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Massimo Giletti e Piero Chiambretti, tutti riuniti intorno ad un tavolo.

Adrian, Adriano Celentano critica il pubblico e la tv. Carlo Conti strappa un’importante promessa per Tale e Quale Show

Durante la prima puntata di Adrian, in onda giovedì 7 novembre 2019, Adriano Celentano ha rivolto una critica diretta sia ai conduttori tv presenti in studio, sia al pubblico che, nove mesi fa, l’ha in un certo senso abbandonato per gli ascolti.

“Nelle prime quattro puntate – ha detto il “Molleggiato”, ieri sera in prima serata su Canale 5 – mi avete condannato (…). Pensate che mi comporterò in modo diverso stavolta? Non avete capito niente (…). Vi do un motivo per cambiare canale: me ne vado!“.

Parole rivolte ai telespettatori che, ieri, si spera numerosi, hanno seguito il tv talk iniziale proposto da Mediaset, compreso il riferimento alla giuria di Tale e Quale Show, con Carlo Conti lì presente che ha strappato un’importante promessa al “Molleggiato”.

“(…) Sai cosa dovresti fare, Carlo? Una giuria che giudica la giuria. Se metti una giuria che critica la giuria allora vengo alla prima puntata” l’auto – invito di Celentano, rivolto al conduttore del programma di imitazioni di Rai1, per una sera in casa Mediaset.

Adrian: Adriano Celentano canta, ma sbaglia a leggere. Poi il duetto con Ligabue e il nuovo episodio del cartone

Dopo aver detto la sua anche su Giovanni Floris, Ciao Darwin e i premi dei quiz tv, in Adrian il “mitico” Celentano ha poi finalmente anche cantato, seppur sbagliando a leggere il gobbo ed incespicando su alcune parole del testo de “La pubblica ottusità”.

Uscito dunque dallo studio (con relativo panico), su Canale 5 è stato poi trasmesso un filmato vecchiotto, tratto da “Francamente me ne infischio”. Al rientro in trasmissione, quindi, Celentano e Ligabue hanno duettato sulle note di “Questo vecchio pazzo mondo”.

Infine, gag sui capelli scuri, monito sulla crisi idrica prevista per il 2030, il monologo di Alessio Boni, che ha lanciato in via ufficiale il nuovo episodio del cartone, gli interventi dell’attrice Ilenia Pastorelli e in definitiva la comicità dei Legnanesi. A giovedì prossimo…