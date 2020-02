In primis Amici, poi Verissimo contro lo speciale di Italia Sì da Sanremo. Un nuovo lunghissimo pomeriggio televisivo si è svolto sotto i nostri occhi. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri pomeriggio, sabato 8 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel oltre a cosa è accaduto nelle trasmissioni in questione. Cerchiamo di capire insieme, come ormai facciamo ogni domenica mattina, cosa possa aver influenzato i telespettatori.

Amici 19: due maglia verdi e una eliminazione

Cosa è successo nel talent di Maria De Filippi? Ebbene dopo l’ingresso in studio di Mamhood, vincitore del Festival dell’anno scorso, che si è esibito sulle note di Rapide, dopo le imitazioni di Gaia, ha preso il via una nuova sfida a squadre.

Questa volta, però, dopo due vittorie consecutive della squadra di Giulia, ha finalmente vinto il team di Gaia. Sia la cantante che il ballerino Javier, quindi, hanno potuto giocarsi il tutto e per tutto per agguantare l’ambitissima maglia verde.

Inutile sottolineare come entrambi siano riusciti ad ottenere l’accesso al Serale. Il loro talento è indiscusso.

Subito dopo sono arrivate le note dolenti. Davil Angelo, della squadra di Giulia, ha dovuto affrontare l’esame di sbarramento. Il ragazzo però non lo ha superato ed è così stato eliminato dalla scuola di Maria De Filippi.

Verissimo ospiti: da Alfonso Signorini a Veleria Marini

A partire dalle 16.00 circa nel salotto di Verissimo si sono seduti numerosi Vip. Chi ha intervistato questa settimana Silvia Toffanin?

In esclusiva, a Verissimo è arrivata Alena Seredova, in attesa di un bimbo o bimba dal compagno Alessandro Nasi. La modella ha detto di non voler svelare il sesso del bebè per via di un accordo con i suoi figli.

In studio, per la loro prima intervista insieme anche Albano Carrisi con la figlia Romina. Al Bano ha parlato del suo problema alle corde vocali, ma ha anche ricordato mamma Jolanda.

Prima intervista televisiva anche per la modella e attrice Cristina Marino, che questa primavera renderà papà il compagno Luca Argentero. I due, per aspettare la loro primogenita, hanno deciso di rimandare il matrimonio a data di destinarsi.

Inoltre, direttamente da “Grande Fratello Vip”, è giunto il conduttore del reality Alfonso Signorini. Il giornalista ha parlato della sua vita privata e professionale passando dal suo desiderio di diventare padre alle anticipazioni della prossima puntata del reality che andrà in onda lunedì 10 febbraio 2020.

Ospiti del talk show sono state, per la seconda volta consecutiva, anche: Valeria Marini ed Elena Sofia Ricci. La prima ha raccontato della sua depressione dovuta al distacco della madre. La seconda invece ha svelato qualcosa in più sulla sua vita privata.

Italia Sì: speciale Sanremo

Marco Liorni, in diretta da Sanremo, per una puntata super speciale di Italia Sì, ha tenuto compagnia ai telespettatori di Rai 1 quasi per tutto il pomeriggio. Il giornalista e conduttore si è così scontrato, questo sabato, sia con Maria De Filippi che con Silvia Toffanin.

L’Anteprima di Italia Sì è andata in onda dalle 14.00 alle 15.00 mentre Italia Sì dalle 16.40 alle 18.40, su Rai 1.

In tanti sono saliti sul podio immaginario dello show: dai cantanti alle persone comuni. Da Raphael Gualazzi a Enrico Nigiotti, da Masini a Elodie, da Gabbani ai Pinguini Tattici Nucleari passando per Rita Pavone.

Ascolti tv pomeriggio, 8 febbraio 2020: chi ha vinto?

Amici 19 ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Verissimo ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share. La seconda parte ha ottenuto 0.000.000 spettatori pari al 00.00%.

Italia Sì ha tenuto incollati alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share e 0.000.000 al 00.00% di share nella seconda parte.